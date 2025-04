Lizy Tagliani se pronunció tras el escándalo con Viviana Canosa y habló sobre su continuidad en La Peña de Morfi

“¿Después de Semana Santa vas a terminar el programa?”, le preguntó el cronista Alejandro Guati. “No tengo ninguna información de eso, no tengo nada de todo eso”, le respondió Tagliani.

Sin embargo, Marcela Tauro aseguró que la idea de Tagliani era no presentarse este domingo a La Peña de Morfi, y además, según la periodista, el próximo fin de semana sería el último programa que conduciría. “Por retiro voluntario”, detalló Tauro.

Marcela Tauro leyó el impensado mensaje que recibió de Lizy Tagliani y cómo reaccionó: "Ser falsa"

Luego del descargo de Lizy Tagliani con mucha angustia al comienzo de La Peña de Morfi en medio de las explosivas declaraciones de Viviana Canosa, Marcela Tauro se refirió primero en Infama a sus palabras y fue categórica en su reacción a pura ironía: "Qué buena actriz".

Lo cierto es que en Intrusos, América Tv, la periodista contó que recibió un mensaje de la propia Lizy el domingo antes del debut con su programa y leyó lo que le escribió.

"Me había escrito. Me dijo: 'buen día, acá Lizy. Marce, más allá de las cuestiones personales pasó a dejarte un súper abrazo y todo el éxito para esta nueva etapa. Más que merecido esta oportunidad, sos una mujer súper trabajadora, besos'", comentó sorprendida por el mensaje que recibió de ella luego lo que había sucedido cuando años atrás contó que Tagliani le había escrito a quien era su pareja, Martín Bisio.

Ante este mensaje, Tauro contó que se sorprendió con ese mensaje que recibió y prefirió no responderle, explicando los motivos: "Me parece que desde el año pasado no hablábamos. No le respondí, ¿está mal? No sabía qué hacer. No quería ser falsa", se sinceró.

"Ayer quería dormir bastante y quería estar relajada. Entonces preferí no interactuar", remarcó la periodista.

Todo el escándalo recrudeció después de que Viviana Canosa acusó a Lizy de robarle en su propria casa al verla sacarle dinero de su cartera.

"Viví cosas tremendas. Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando'", dijo la conductora del Trece.