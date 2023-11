Llamativa renuncia de una figura a la salsa de a tres en el Bailando 2023: "Es una falta de respeto"

"Quien renunció es Yanina Latorre porque hoy plantó el ensayo Romina Uhrig", informó Ángel. "Y la manera", comenzó diciendo la rubia. "Te invitan a una salsa de a tres, vos vas y lo das todo. Yo no soy bailarina, entonces me lo tomé con mucho profesionalismo. Yo trabajo muchas horas, vivo lejos y tengo una vida. Entonces les propuse que yo podía ensayar entre 11.30 hasta las 15, que tengo la radio", contó.

Más adelante, relató con detalle: "Tenemos un grupo que se llama 'Salsa en trío' donde se habla todo". "El mismo día que les digo, les aviso que tengo lo de El Polaco. La semana pasada íbamos a empezar, tardamos dos o tres días porque Romina va mucho de invitada a los programas, que para mí es un error, porque vos tenés que tener una prioridad".

Y continuó: “Ella pidió en el grupo que hoy martes tenía que ir a un programa de Net TV, que le habían cambiado el horario cuarenta veces, que el ensayo tenía que ser 10.30. Yo tengo que salir de mi casa a las 8 porque son dos horas desde Panamericana. Me levanté 6.30, dejé mi casa, hice todo…ya organizada”.

“A las 10.20, me avisó la coach. Ni siquiera ella. Ahora sí, porque la mande bien a ca….”, expresó enojada Yanina. “Y no le dije que iba a renunciar para que se entere ahora. La coach me escribe pidiéndome perdón en todos los idiomas: ‘dice Romina que no va a llegar, que se siente mal y tiene que grabar dos programas, y que esta noche baila y prefiere suspender’. Eran las 10.20, yo estaba mirando el Unicenter, por bajar de la Panamericana después de dos horas de tráfico”, argumentó.

Ahí, la panelista contó lo que le respondió a la coach: “Yo le dije '¿Vos me estás cargando? ¡Esto es una falta de respeto!’ O sea que nunca salió de la casa que vive en Moreno ¿Por qué no avisó dos horas antes? ¡y yo elegía si iba a o no! ¡Estoy desde las 8 de la mañana en la calle'”. Y remarcó: “Por esto estoy psiquiatrica”. “Yo terminé de ensayar y nunca me dijo nada, no sé, 'disculpame'”, agregó.

Acto seguido, la panelista leyó el mensaje de la ex Gran Hermano en el que le decía que se sentía mal y se había despertado con fiebre. “¡No entiende nada! ¡Yo le estoy haciendo un favor!”, lanzó Yanina furiosa.

La furia de Yanina Latorre contra Rodrigo Lussich: "El que no tiene dignidad sos vos"

Este lunes en LAM (América TV) la panelista Yanina Latorre le respondió sin filtro al conductor de Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich."El que no tiene dignidad y es un pobre tipo sos vos", lanzó filosísima.

En un móvil, Lussich disparó contra Yanina al referirse a la separación de Marina Calabró con Martín Albrecht: "En el caso de Yanina que ha expuesto a su propia familia cuando le metieron los cuernos. En televisión arrojó su dignidad a los perros. Decirme a mí que traicioné a una amiga... la verdad que no tiene nada para enseñarme".

Acto seguido, la rubia le contestó sin piedad: "A ver, Lussich, sabés qué lo que acabás de hacer y lo que acabás de decir te define: sos inseguro. Te revienta todo lo que te dice Ángel (de Brito), te revienta que ganemos ¿y me tratás de cornuda? Y hablás de mi dignidad. El que no tiene dignidad y es un pobre tipo sos vos".

"Explicame la parte indigna de ser una mujer, como le paso a miles y también a hombres, que un día el marido se equivocó y le metió los cuernos y que elegí perdonarlo. ¿Qué para que vos creas que soy digna me tengo que separar? Yo luché por mi familia. Y no te voy a permitir que digas que los expuse", dijo enojada.

"Yo laburaba en el medio, laburaba en LAM, una sola vez hablamos del tema, no di ninguna entrevista. Estaba en el Bailando y Marcelo (Tinelli) me cuidó. Y yo a mis hijos no los llevé a la televisión y no los expuse. Los expusieron los medios, que en ese momento era América. Todos los programas se alinearon, nos destrozaron durante cinco meses todos los días. Y mis hijos no podían ver la televisión. ¿Dónde los expuse?", continuó Yanina.

"Cuando dos personas son famosas y el papá se manda una cagada y es un pel... los chicos se enteran, y te aclaro si hubo alguien que no fue digno fue Diego (Latorre). Y si hubo alguien que expuso a sus hijos fue Diego, no yo. Explicame, Lussich, ya que sos tan vivo y tan 'polento' para decir pel... cuál es la parte indigna y de exponer a los hijos que hace la víctima de un cuerno. Otro pel... que todos los días me tira lo mismo. No tienen otra cosa que decir de mí que soy cornuda. Soy tan grosa laburando que lo único que te da para decir es que me cagaron", cerró furiosa.