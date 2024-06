La Tora fulminó a Coy tras acusar de fraude a la producción de Gran Hermano por la eliminación de Furia

"Una empresa super seria: Paramount, Telefe. No puedo creer que la cantidad de gente, mal perdedora, furiosos todos, descreyendo", acotó la periodista Pilar Smith.

"El tema es cuando da un principal esa info", remarcó La Tora. Y sumó filosa: "Me dio mucha pena que ayer Furia la primera persona que abrazó fue a Walter (Alfa). ¿Dónde estabas vos? En vez de tuitear pelotu... andá a contener a tu hermana, amiga. Porque para hacerte una rinoplastía de canje por tu hermana, podés. Pero para ir a darle un abrazo cuando lo necesita, ¿no? No es así. Entonces no vengas a bardear a Telefe y a Kuarzo, porque no tenés idea cómo se maneja acá".

"Estaba muy caliente, estaba muy enojada, lo tenía que decir, porque el lugar donde laburo se respeta. Y yo sé dónde laburo", sostuvo la ex Gran Hermano.

Por último, La Tora le mandó un mensaje a Coy: "Creo que tendría dejar un poquito la calentura de lado, meter un poquito más de reiki, más de meditación, entender desde otro lado cómo viene el reality, cómo es el show, y demás. Y de no calentarte por esas boludeces y aceptar que tu hermana perdió".

Después de seis meses compitiendo en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), este martes 18 de junio Juliana Furia Scaglione quedó eliminada del reality, faltando apenas tres semanas para llegar a la gran final. Tras su polémico juego violento desde el minuto uno, finalmente fue el Chino Martín Ku quien consiguió dejarla fuera de juego.

En tanto, su enorme fandom reaccionó de la peor manera generando un caos en las inmediaciones de Telefe, donde hubo corridas, golpeos y hasta piedrazos, teniendo que intervenir incluso la policía. De hecho a algunos exparticipantes, como Catalina Gorostidi; Manzana o Mauro Dalessio, les rompieron sus autos.

Pero además, la hermana de la ahora exhermanita también manifestó su descontrolado enojo desde las redes sociales acusando abiertamente a la producción de Gran Hermano de cometer fraude con Juliana.

"Si pensaba que existía el robo del siglo, esto lo superó. Tribunas llenas de furiosos. Casi $70 millones de pesos en unificaciones, esta última. Y muchísimos más votos individuales. Sí, es demasiado para todos ustedes Telefe y Kuarzo. Gracias por el juego de sábanas", disparó visiblemente molesta Georgina Coy Scaglione desde la cuenta de X de su hermana.

Pero, sin duda, el tiro de gracia para el canal y la producción del reality fue el siguiente y corto posteo en el que la hermana de Furia hizo una suspicaz pregunta retórica. "¿Por eso no me dejaron poner un escribano tal vez?", disparó enardecida.

Y por último, Georgina Scaglione sumó un tercer posteo donde reflejó toda su frustración ante la eliminación de su hermana al asegurar: "Le robaron el sueño más grande a Furia. Le robaron a la gente incluyéndome. Un formato destruido porque Furia estuvo miles de pasos adelante. esto fue Gran Furia". Ahora habrá que esperar la palabra de la protagonista, para ver si concuerda con ella.