Florencia Peña debutó en Las Hijas con la presencia especial de Adrián Suar
Florencia Peña debutó anoche en Las Hijas, sumándose a esta nueva etapa de la obra, que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa.
10 abr 2026, 07:00
Florencia Peña debutó anoche en Las Hijas, sumándose a esta nueva etapa de la obra, que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa. La actriz se lució en su primera función, desplegando toda su presencia escénica y carisma en una de las propuestas más conmovedoras de la cartelera.
Al finalizar la función, el público la ovacionó de pie con aplausos sostenidos, coronando una noche atravesada por la emoción, que celebró tanto su incorporación como la fuerza de la historia.
Adrián Suar, director y productor de la obra, subió al escenario para saludar a las actrices y felicitarlas por la gran noche.
Las Hijas continúa presentándose en el Paseo La Plaza, consolidándose como uno de los grandes sucesos teatrales. La obra invita a reflexionar sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor y la memoria, a través de un relato profundo y cercano que sigue conmoviendo función tras función.
SINOPSIS
"Las hijas" es una comedia sensible y emotiva que narra el reto al que se enfrentan tres hermanas: una madre con alzheimer. Elena, fue una madre presente, a veces demasiado, exigente y firme. Una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa.
Inés (Soledad Villamil), una tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro; María José (Florencia Peña), una psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles pero no sabe cómo lidiar con su madre; y Roberta (Pilar Gamboa), un intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio, se reúnen para decidir qué hacer con la situación.
A lo largo de la noche, descubrirán que Elena fue una madre distinta para cada una y que no están listas para verla dejar de ser ella.
Las hijas es una obra que explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible. ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?