Florencia Peña debutó en Las Hijas con la presencia especial de Adrián Suar

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SINOPSIS

"Las hijas" es una comedia sensible y emotiva que narra el reto al que se enfrentan tres hermanas: una madre con alzheimer. Elena, fue una madre presente, a veces demasiado, exigente y firme. Una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa.

Inés (Soledad Villamil), una tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro; María José (Florencia Peña), una psiquiatra forense que conoce todas las patologías posibles pero no sabe cómo lidiar con su madre; y Roberta (Pilar Gamboa), un intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio, se reúnen para decidir qué hacer con la situación.

A lo largo de la noche, descubrirán que Elena fue una madre distinta para cada una y que no están listas para verla dejar de ser ella.

Las hijas es una obra que explora las contradicciones humanas, los vínculos familiares y la lucha por encontrar un equilibrio entre el amor, el deber y la aceptación de lo irreversible. ¿Cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿Cómo se deja de ser hija?