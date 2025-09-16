La reveladora predicción de Pitty, La Numeróloga sobre el embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi

Embed

¿Qué dijo Wanda Nara sobre el supuesto embarazo de la China Suárez?

Semanas atrás, Wanda Nara generó revuelo al revelar una inesperada información sobre la China Suárez y Mauro Icardi: la empresaria confirmó que su expareja estaría esperando un bebé junto a la actriz.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, al ser abordada por la prensa, Wanda dejó entrever que ya conoce la noticia del embarazo de la actual pareja de Icardi, y que fue el propio futbolista quien se lo habría contado.

“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, expresó Wanda Nara ante la pregunta de un periodista, en declaraciones que se vieron en Puro Show (El Trece).

Con esas palabras, la mediática deslizó que tiene conocimiento de una novedad importante relacionada con la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó con seguridad Wanda Nara, refiriéndose al supuesto embarazo de la actriz, un rumor que ya había circulado anteriormente pero que fue negado por ella en su momento.

Respecto a la famosa propiedad que compartían, Wanda aclaró: "Está embargada, igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Vale recordar que la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi se hizo pública durante el verano, y desde entonces se muestran muy unidos y enamorados. Actualmente viven en Turquía, donde se instalaron en una nueva casa con planes de futuro ya encaminados en Estambul.