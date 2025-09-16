Revelan las desgarradoras palabras de Thiago Medina mientras lucha por su vida: "No me..."

Así, mientras esperaron los más de cuarenta minutos que tardó en llegar la ambulancia tras el llamado de emergencia reportando el siniestro y sus consecuencias, según declaró este señor el exparticipante de Gran Hermano llegó a manifestar: “No me quiero morir, no me quiero ir así. Tengo dos hijas”, al darse cuenta que perdía sangre por la boca.

Asimismo, esta persona describió que llegó al lugar dos segundos después del choque y vio a Thiago tirado en el piso con su moto en la calle. Sin dudarlo, intentó asistirlo haciendo señas a los autos para que no lo atropellaran, y se quedó con él para darle apoyo.

En tanto, remarcó que Thiago estaba en shock, con mucho dolor y ganas de vomitar mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Y otro detalle no menor fue la observación de que en ese lugar no hay luminarias ni ninguna clase de señalización vial lo que complicó la situación, desencadenando así este accidente claramente evitable.

Yanina Latorre y Alejandro Pueblas - palabras de Thiago tras el accidente - captura SQP

Por qué preocupa el último parte médico sobre la evolución de Thiago Medina

Sin duda, Thiago Medina atraviesa las horas críticas de su vida. El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde permanece bajo pronóstico reservado. Su estado mantiene en vilo a sus seres queridos y a quienes lo siguen desde sus redes sociales.

Durante la mañana de este martes 16 de septiembre, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico, actualizado sobre la evolución del joven tras el grave accidente que sufrió días atrás. El comunicado oficial señala que Thiago presentó un episodio de fiebre, motivo por el cual se le realizaron cultivos y se ajustó su esquema antibiótico. A la vez, se detalló que no hubo cambios significativos en el resto de los cuidados que recibe.

Thiago Medina

“El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento constante del servicio de cirugía torácica y del equipo médico de la UTI”, destaca el informe. Además, subraya que, a pesar de la complejidad del cuadro, su estado se mantiene estable, aunque el pronóstico sigue siendo reservado.

Las autoridades sanitarias informaron que alrededor de las 18 horas de este martes se brindará una nueva actualización sobre la evolución de Thiago, mientras su familia continúa acompañándolo y siguiendo de cerca cada indicación médica.

En paralelo, Daniela Celis, su expareja, recurrió nuevamente a sus redes sociales para solicitar a quienes la siguen que refuercen la cadena de oración y envíen mensajes de apoyo. La joven pidió acompañamiento para que Thiago pueda superar este difícil momento y destacó la importancia de la solidaridad de los seguidores ante la situación crítica que enfrenta el exconcursante del popular reality de Telefe.