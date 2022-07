Lorna, la fan de Susana Giménez, se postuló para Gran Hermano, pero puso sus condiciones

Embed

Lorna destacó que su mayor virtud es la sinceridad. "Soy muy auténtica y digo lo que pienso", añadió.

Pese a que asegura que puede conquistar al público, la fan de Susana adelantó que puede llegar a tener problemas de convivencia. "No me gusta hacer las cosas de la casa. No aceptaría ir a un programa donde tenga que limpiar", advirtió.

La reacción del hipnotizador John Milton al ver que se filtró un video porno durante un vivo

Hace unos días, John Milton, el hipnotizador cobró una enorme notoriedad después de realizar una sesión en Mañanísima con Carmen Barbieri y Estefi Berardi.

Ahora, este peculiar sujeto protagonizó un momento desopilante en medio de una entrevista.

Lorna, la fan número uno de Susana Giménez, lo invitó a hacer un vivo en Instagram.

John aceptó encantando y se sumó a una charla con la admiradora de la diva, que es periodista y abogada.

Cuando iniciaron la entrevista, Lorna y el invitado notaron que había un video porno reproduciéndose en medio de la transmisión.

En ese instante, John le indicó a la fan de Susana que iba a cortar y volver a sumarse al vivo.

"Lorna, buenas noches, me voy a desconectar y me voy a conectar de nuevo porque tengo problemas de conexión, ¿ok?", le dijo el hipnotizador.

"Perfecto, he iniciamos un nuevo vivo porque estoy viendo algo raro", comentó la fan de Susana.

Finalmente, después de unos minutos, Lorna pudo retomar la entrevista.