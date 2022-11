Los 8 escalones del millón: el gesto de un participante que conmovió a todos

Embed

Enseguida, el ganador explicó a dónde deseaba destinar ese dinero: “Lo dono a dos comedores, uno en Coronel Pringles, yo tengo familia allá, y la otra mitad para un comedor en Morón, el Sagrado Corazón de Jesús, que ahí hay muchas necesidades”.

“Todas las donaciones son súper útiles, no por el hecho de donar, sino por la necesidad de los que ya no llegan. Cuando el Estado y todos llegamos a un nivel, y hay otro más abajo, esos chicos comen con el esfuerzo de muchas donaciones, pero te puedo asegurar que carne, es guisada y es un pedacito si les toca”, añadió.

Por último, cuando Guido le consultó si se animaba a participar por tres millones de pesos, Nicolás fue contundente. "Sí, claro, volvemos", exclamó, con mucha firmeza.

La dura historia de un participante de Los 8 escalones del millón

Un participante conmovió a todos con su historia de vida en Los 8 escalones del millón. Este lunes, Ariel se presentó en el programa y relató que afrontó dos pérdidas muy importantes, su mamá y su abuela.

“Ariel Cisneros, 27 años, contaba que la rebusca haciendo changas, vive en Laferrere con su papá Carlos y su hermano Franco, con los que quiere viajar. ¿Se llevan bien los tres?”, preguntó Guido Kaczka y el joven decidió abrir su corazón.

“Y sí, nos llevamos bien, por suerte. Después de todo lo malo que fue el año pasado…”, precisó Ariel. “¿El año pasado fue malo?”, retrucó el conductor.

“Sí, en general. En casa nos contagiamos todos de Covid, y el 26 de mayo falleció mi abuela, y ocho días después, mi mamá. Y nos liquidó a todos... No me recuperé de uno, que me cayó el otro”, detalló, profundamente emocionado.