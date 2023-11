Los 8 escalones: pidió perdón por ganar y tuvo una tensa negociación por la llave

“Vamos... escuchen bien esta pregunta y sus respuestas, ¿Cuál de estos nombres refiere a una comedia musical que posee música del grupo sueco Abba en su totalidad? A: Dancing Queen. B: Chiquitita. C: Fernando o D: Mamma Mia. Piensen”, consultó Bal.

Embed

Si bien ambos respondieron de manera correcta, Candela llevaba ventaja y se impuso así ante Agustín, quien no pudo llegar a los 9 millones.

“¡3 millones de pesos se lleva Candela! Estudia abogacía, es fanática de Duky”, exclamó Guido, mientras la joven le pedía insólitamente disculpas a su contrincante por haber ganado.

Al momento de negociar la llave, Candela no tuvo una buena actitud por parte de Andrea para negociar. “Vuelvo por el departamento, me quedo con la llave”, afirmó directamente Andrea.

“O sea... ¿no vendes? ¿ya no volvés por los millones?”, le preguntó el conductor. Y ella respondió: “No, vuelvo por el departamento”. Y Candela sentenció: “No, la tiene clarísima, no me dio ni la posibilidad. Está negadísima”.

Embed

El especial pedido de un participante de los 8 escalones que desconcertó a Guido Kaczka

Guido Kaczka fue sorprendido el lunes al aire en el programa Los 8 escalones, El Trece, por un especial pedido que le hizo un participante al momento en que el conductor lo presentaba al aire.

El conductor quiso saber cuál era el medio de vida del concursante: “Roberto, ¿a qué te dedicas?”, le consultó Guido, y la respuesta fue tajante: “¿Qué te parece?”.

“Qué me parece...”, repitió el conductor un tanto sorprendido ante su reacción. Y fue entonces cuando el participante explicó que era maquillador y le pidió por favor que lo llame de otra manera porque su nombre no lo identificaba.

“Maquillador, ah, sí, tenés un montón ahí, en los ojos y todo”, expresó Guido Kaczka. Y el concursante redobló la apuesta: “¿Te puedo pedir un favor? No me digas Roberto, porque no me identifica, ¿me podés decir Rofe?”.

Ante las palabras del participante, Guido siguió adelante con las preguntas del programa y lo llamó Rofe luego de su pedido, quien había contado que había asistido al programa con su novio Lucas.