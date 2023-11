El especial pedido de un participante de los 8 escalones que desconcertó a Guido Kaczka 

Embed

“Qué me parece...”, repitió el conductor un tanto sorprendido ante su reacción. Y fue entonces cuando el participante explicó que era maquillador y le pidió por favor que lo llame de otra manera porque su nombre no lo identificaba.

“Maquillador, ah, sí, tenés un montón ahí, en los ojos y todo”, expresó Guido Kaczka. Y el concursante redobló la apuesta: “¿Te puedo pedir un favor? No me digas Roberto, porque no me identifica, ¿me podés decir Rofe?”.

Ante las palabras del participante, Guido siguió adelante con las preguntas del programa y lo llamó Rofe luego de su pedido, quien había contado que había asistido al programa con su novio Lucas.

Guido Kaczka tuvo que pedirle disculpas a la ganadora de Los 8 escalones: qué pasó

Guido Kaczka tuvo que pedirle disculpas a la ganadora de Los 8 escalones, El Trece, por distraerla antes de la última pregunta que definió el juego.

Todo se dio cuando Nacho Otero, el jurado invitado del día, les planteó la pregunta en la que tenían que responder de cuál sindicato es líder Luis Barrionuevo y entre las opciones figuraban empleados de comercio, hoteleros y gastronómicos, Unión Obrera de la Construcción y trabajadores independientes.

“Oriana, ¿lo tenes?”, le consultó el animador. “Tengo una duda”, respondió la participante. “¿Oriana?”, volvió a preguntarle Guido, luego de que su rival en la final le dijera que él ya tenía la respuesta. “Ay, dejame pensar un cachito”, le pidió la concursante.

“Mil disculpas Oriana, te hablé mucho”, le dijo entonces Guido. “¿Querés que repita las opciones?”, le propuso Nacho Otero, a lo que la participante accedió. “Dale”, le dijo luego Oriana a Guido.

“Sí, lo tenes”, arrojó el conductor, antes de pedirles que den vuelta el cartel con su respuesta. Y, si bien ni ella ni su contrincante acertaron con la opción correcta, Oriana se terminó imponiendo por una luz de diferencia.

