La furia del Negro Oro con Susana Giménez: "Autobombo"

"Y fue cuando la señora fue a Posdata. Y ganamos en todos los canales de aire y de cable. Está en Youtube", añadió con firmeza.

Lo cierto es que en ciclo Intrusos, América Tv, se analizó esta polémica que abrió el Negro contra Susana: "El truco es un auspicio, una acción comercial", analizó Laura Ubfal.

Flor de la V comentó: "Yo me acuerdo ir a jugar con Susana en el 2009, hace años que lo hace". Marcela Tauro observó sobre el enojo del Negro: "Con la producción se la agarró".

"¿No eran íntimos amigos?", consultó la conductora. A lo que Pampito marcó: "El Negro anda enojado con mucha gente y llama".

"Me parece que está mal que uno se haga el autobombo solo", aseguró Flor sobre el picante mensaje del animador contra la diva. Y Tauro cerró sobre Oro como compañero de trabajo: "Es exigente".

Susana Giménez rememoró el día que Diego Maradona se enojó con ella: "Me dejó de hablar"

En su living, Susana Giménez tuvo este domingo como invitados al Kun Agüero, su hijo Benjamín, su pareja Sofía Calzetti y su beba Olivia.

En medio de la charla, la diva de los teléfonos recordó el día que Diego Maradona se enojó con ella.

"Me dejó de hablar porque invité a Pelé. Y yo le decía 'qué te pasa, por qué no me hablás más, qué tenés'", comenzó contando la rubia. Y siguió: "Me dijo 'tenés vos... que llevaste a Pelé a tu programa'".

"Y yo le dije 'vos fuiste a lo de Tinelli y yo no te dije nada'", agregó la conductora. "Y ahí, porque era así, lo pensó y dijo 'tenés razón, tenés razón y esto se acabó ahora'", agregó.

"Nos abrazamos, porque yo lo adoraba, a toda la familia la adoro", cerró Susana.