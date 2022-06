Este viernes en el programa de Ángel de Brito, Yanina dio más detalles del vínculo entre Rial y Pouso.

"Lo de ellos viene desde marzo, pero hace año que le vienen dando. Lo saben todas las amigas de ella", reveló la panelista.

Yanina indicó que antes de llegar a España, Pouso estuvo en Estados Unidos. "El viaje a Nueva York se lo regaló Rial", mencionó la angelita.

"Ella se va a Marruecos. Él le escribe y le dice que va al show de los Stones, en Madrid. Ella le responde: 'si me invitas, me tenés que pagar todo porque yo no tengo un mango'. Y él garpó avión, hotel, todo", siguió la panelista.

Finalmente, Rial y Pouso se ven en un bar de esa ciudad. "Van a un restaurante, mi amiga los encuentra y me manda las fotos", sentenció Yanina.

Los detalles del encuentro entre Jorge Rial y Josefina Pouso en una fiesta

El viernes en LAM, Yanina Latorre contó que, antes de su cita en Madrid, Jorge Rial y Josefina Pouso fueron a una fiesta en Buenos Aires.

"Fueron al evento de la prestación de una bebida, el 14 mayo", comentó la angelita.

Al parecer, ese no habría sido el único encuentro entre Rial y Pouso en Buenos Aires.

"Ella tiene un grupo de amigos, que suelen hacer fiestas de música electrónica en la casa de un tipo, que voy a decir 'el bobo M'. Este señor tiene 50 años, habla en inclusivo y hace una especie de Creamfields en un monoambiente", relató la panelista.

El ex Intrusos fue invitado a ese evento privado y no la habría pasado nada bien. "Rial fue a la casa de 'el bobo M' porque Pouso lo invitó. Él se quedó dormido en un sillón y Josefina se encamó con el dueño de la party", añadió Yanina.

Según la panelista, al otro día el conductor fue criticado en el grupo de amigos del organizador de la fiesta.

"Todos lo deliraron a Rial en un grupo de WhatsAppp, donde está Pouso. Uno puso: 'Nadie me quita ver bailar a Jorge como un zombie'. ¡Se estaban riendo de él!", concluyó Yanina.