Los detalles de la charla entre Mauro Icardi y Tamara Baéz tras los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara

“Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más. Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí", sostuvo el jugador.

Icardi también aclaró que nunca intentó conquistar a la ex de L-Gante, como trascendió en algunos medios. "No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo", sentenció.

Explosivas declaraciones de Mauro Icardi contra Wanda Nara: habló de mentiras y chantaje

Mauro Icardi prendió el ventilador y habló como nunca antes sobre su relación con Wanda Nara. "Nunca nos separamos", afirmó el jugador en un vivo en su cuenta de Instagram.

En la charla con sus seguidores, el futbolista apuntó contra la madre de sus hijas: "Estoy harto de las mentiras, de los inventos. Wanda pide la separación hace un año y nunca lo hace. Siempre hay un chantaje, una amenaza, algo, y nunca nos separamos".

Icardi remarcó que, aunque Wanda dice que está soltera, el matrimonio de ellos sigue en el pie. "No es una separación que viene de hace rato, como dicen. Es todo mentira porque hace 9 años que estamos juntos. Nunca nos separamos. Siempre estuvimos juntos", explicó.

"¿Asumís que fue por tu culpa todo esto?", le preguntó un seguidor y el jugador fue contundente con su respuesta: "Obviamente, se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado (por el affaire con La China), pero Wanda sabe lo que pasó. Hubo un perdón de su parte, no sé si sincero o no".

Por último, Icardi reveló que espera poder hablar en privado con su pareja para intentar llegar a un entendimiento. "La semana que viene vendrá e intentaremos solucionar todo para bien o para mal. No estamos divorciados. Si hay que hablar, se habla en persona, no poniendo un mensajito en las redes", concluyó.