Los escabrosos chats con los que Mauro Icardi quiso poner a Valentino en contra de Wanda Nara: "¡Ayudame!"

"Lean cómo le habla Icardi al hijo de Wanda y Maxi. ¿Qué harían si fueran Maxi?", se preguntó el conductor de LAM para dar paso luego al fuerte material.

"(Lo que tienen que hacer) es venir a Turquía para vivir todos en paz y tranquilos. Tenemos todo para ser felices acá. Todos juntos. Y sigue pelotu... con ese drogadicto de mier..", le decía directamente Mauro Icardi al hijo de Wanda Nara y Maxi López.

"Ya sé. Yo pensé que ya no se hablaban", le contestaba Valentino sobre el vínculo de su madre con L-Gante. A lo que Icardi insistió: "Hasta hace tres o cuatro días estaba todo bien. Yo pensé que iba a terminar el programa de Bake Off y se venía para acá. Y resulta que terminó en tres días de novia. Un asco. És impresentable ese drogadicto".

"Yo hace tres años me vengo peleando con mamá por este tema de este drogadicto miserable y ella siguió con el juego. Siguió haciéndose la amiga, siguió todo... y así terminó... ¡de novia! Te cuento para que sepas, porque ya sos grande y entendés todo", siguió en su firme pedido al adolescente.

"Oki veo que hago", le contestaba Valen. Y Mauro Icardi seguía persuadiéndolo para que se meta en su reconciliación con Wanda: "¿No le dijiste que lo viste en todos los medios? Qué es un asco y una vergüenza. Mirá lo que te mando en Instagram. Vos le tenés que decir de todo, que vos y tus hermanos no lo aceptan esto. Qué es un asco, una vergüenza, que quieren venir conmigo. Y ahí ella se va a asustar y lo va a mandarlo a la mier...! (a L-Gante)".

"No podés permitir que se ponga de novia con ese drogadicto. Por el bien de nuestra familia, de nuestras cosas y de todo lo que tanto nos costó siempre hacer! Yo ya hablé con los abogados para traerlos acá a las nenas para ver qué puedo hacer con Coki, Benchu y vos. Depende de lo que quieras hacer (...)", le insistía Mauro al hijo de Wanda.

Y luego le pidió: "Cuidame a las nenas. Y espero que de verdad le hagan ver a mamá lo que está haciendo. Ni le digas que hablaste conmigo, porque va a decir estupideces. Decile que viste todo en las redes porque hizo todo público! Y si llegas a cruzarte a ese negro de mi.. en nuestra casa echalo y se lo decís a mamá delante de él, que a nuestra casa no entra porque es la casa de Mauro, que tiene que tener respeto".

"Ya le dije", le respondió el joven. Y el futbolista siguió: "Así decile. ¿Hablaste? Ya sos grande y te le podes plantar. Y confía en mí, ¡ayudame! Yo voy a hacer todo lo mejor por ustedes porque son mi vida ustedes 5. Confía en mi, contame todo! En vez de estar con ustedes se va a la casa al medio de la villa y mete fotos con ese negro y la hija... En vez de hacer las cosas bien como tendría que hacerlas".

"¡Cuidalas por favor! Ustedes tres ya son grandes, pero ellas chiquitas y no entienden nada", le pedía Mauro a Valentino, que le contestaba: "Es que a mi mamá no me dijo nada de que está de novio con él por eso no entiendo". "¿No viste los videos? ¿Y las cosas que salen en los medios?", le retrucó el futbolista. Y el adolescente le decía: "Escucho las noticia pero no".

La muestra de amor más genuina con la que Wanda Nara sorprendió a L-Gante en Pinamar

A pesar de las críticas y polémicas generadas por su romance con L-Gante y el ensamble entre sus hijas con la del músico, Wanda Nara organizó unas vacaciones en Pinamar todos juntos.

Como era de suponer, ni bien llegaron a la playa la pareja se convirtió en el centro de atención absoluto. No obstante, las tres pequeñas disfrutaron a pleno de la tarde en la playa.

Y tras el recital que Elián Valenzuela improvisó en el parador reuniendo a cientos de curiosos que cantaron y bailaron al ritmo de la cumbia 420, al caer la noche ensayaron cómo sería vivir todos juntos y en familia.

Así fue que Wanda no dudó en demostrar sus dotes culinarias y, seguramente con todo lo que aprendió conduciendo MasterChef Famosos, decidió cocinar para todos.

Así, mientras que L-Gante fue el primero en mostrar desde sus historias virtuales a su novia en plena preparación de un pollo al horno con papas, y se llamó "afortunado"; al cabo de dos horas fue Wanda la que compartió en sus Instagram Stories el plato terminado, donde aseguró que ésta es su "manera de dar amor", agregándole el hashtag #wancook.

