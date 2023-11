Los exigentes requisitos de Jésica Cirio con los hombres: "La persona que me conquiste..."

En medio de las especulaciones sobre su presente sentimental, se conoció parte de una entrevista a Jésica, en la cual la modelo y conductora hablaba de las exigencias a la hora de elegir a un hombre como su compañero.

“Me gustaría admirar a la persona que tenga al lado. No me quedo solo con el momento de mimos y besos. Tiene que ser interesante e inteligente para atraer mi visual. La persona que me conquiste tiene que tener la misma o más personalidad que yo. No dejarse vencer tan simplemente”, reflexionaba.

jesica cirio.jpg

Las primeras imágenes del nuevo novio de Jésica Cirio tras el escándalo de Martín Insaurralde

El lunes en Intrusos (América TV), la periodista Marcela Tauro reveló que Jésica Cirio se mostró junto a su nuevo novio el sábado pasado, en el casamiento del productor de Marley, Fernando Colombo.

¿De quién se trata? Del empresario Elías Piccirillo. Los rumores de romance con la modelo y conductora vienen hace tiempo, pero recién ahora decidieron blanquear la relación.

Embed

"Apenas llegué, la vio a Jésica. Y me sorprendió verla en la fiesta", advirtió Tauro. "Pasa que ella bajó mucho el perfil", acotó Flor de la V. La panelista señaló que habían cámaras "que estaban grabando" y, en ningún momento, Jésica Cirio se ocultó ni evitó quedar expuesta junto a su nuevo amor.

Laura Ubfal recordó que el conqueteo entre la conductora y el empresario viene desde hace meses: "Jésica se separa en el verano. Blanquea la separación en junio. En el ínterin, en el verano europeo, estuvo con este señor en Ibiza y Formentera. Esta historia entre ellos viene desde comienzo de esta año. Y el blanqueo de la relación con Elías, el sábado".

image.png

Marley, Vicky Xipolitakis, Lizy Tagliani, La Negra Vernaci, Georgina Barbarossa, Pilar Smith, Ariel Rodríguez Palacios, Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron algunos de los famosos invitados a la boda y testigos de la relación de Jésica con el mencionado empresario.

Así las cosas, la rubia ya no pretende mantener en reserva su noviazgo con Elías Piccirrillo, con quien estaría viviendo una gran historia de amor. La presencia de ambos en el casamiento del productor de Marley son más que contundentes.