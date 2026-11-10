Cómo fue el cara a cara entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante el escándalo en la casa de los sueños

Tras informar que durante esta jornada el abogado del futbolista, Norberto Francisco Oneto, solicitó en la Justicia que le tomen declaración espontanea a su defendido teniendo presente que durante el fin de semana Wanda Nara hizo lo propio, el conductor del programa de América TV contó cómo fue el tenso cara a cara de Icardi con Migueles.

"Martín Migueles le habría dicho a Icardi 'yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crie en la calle. No soy ni L-Gante, ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar... sino lo arreglamos de otra manera'. Y es ahí donde se da por amenazado Icardi", detalló Rodrigo Lussich.

Fue allí que el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, invitado a desmenuzar las recientes novedades del caso, analizó: "Me suena que es más en el tono que él tiene, un tono ligero, más de barrio", poniendo así en duda que efectivamente haya sido una real amenaza por parte de Migueles hacia Icardi.

Cuál es el firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la denominada casa de los sueños sigue sumando capítulos y ahora la disputa también se trasladó al ámbito judicial.

Este martes, Francisco Oneto, abogado penalista del futbolista, publicó un comunicado en sus redes sociales para contar qué sucedió cuando se presentó en la Fiscalía con la intención de que su cliente pudiera declarar y dar su versión de los hechos.

El escrito, que también lleva las firmas de Elba Marcovecchio y Lara Piro, señala: "Los abogados de Mauro Icardi informamos que en el día de hoy nos presentamos en la Fiscalía interviniente para que Mauro Icardi preste declaración y dé su versión de los hechos que se le atribuyen, tal como lo autoriza expresamente el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires".

Sin embargo, aseguraron que no obtuvieron la respuesta esperada y cuestionaron el trato recibido en comparación con la denunciante.

"Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento solo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes. Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad", manifestaron.

Además, apuntaron contra las demoras burocráticas que, según sostienen, perjudican el derecho a defensa del delantero. "Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado aparecen formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho a la defensa. No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato", remarcaron.

En el comunicado también recordaron que "la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía" y advirtieron que la investigación avanzó tomando como referencia una sola versión de los hechos.

"Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz", señalaron.

Por último, Oneto anticipó que recurrirán a otras herramientas legales si persisten los obstáculos para que el futbolista declare: "Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado".