Los increíbles regalos con los que Darío Barassi sorprendió a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

barassi historia regalos messi antonela.jpg El regalito comestible de Darío Barassi para Lionel Messi, que Antonela Roccuzzo agradeció desde sus redes y el conductor de 100 argentinos dicen estalló de felicidad.

Los días pasaron y nadie imaginó que Darío Barassi subiría la apuesta en la amistad vía redes que mantiene con el astro del fútbol y su esposa, enviándoles a Europa los comestibles que les había mencionado en aquel mensaje. Y mucho menos, que Antonela Roccuzzo respondiese al guiño del conductor televisivo agradeciéndole desde sus historias de Instagram las varias cajas con un picada de queso y salame, medialunas rellenas con dulce de leche y de las comunes también.

Claro que rebosante de alegría y felicidad por la respuesta, Barassi no dudó en repostear las historias de la mujer de Lionel Messi y sumar un desopilante mensaje. "Me chupa un huevo el resto... Soy amigo de Anto y Leo. ¿Entendés lo que te digo? ¡Envidiame hermano! En mi vida pateé una pelota", le dijo a sus más de 4 millones de seguidores sin poder creer todavía su hazaña.

Darío Barassi reveló el intercambio de mensajes que tuvo con Antonela Roccuzzo en el que pasó vergüenza

Un mes antes de la equivocación del cumpleaños de Lio, Dario Barassi contó un mensaje íntimo que mantuvo con Antonela Roccuzzo por medio de Instagram. El conductor mostró que la mujer de Lionel Messi le quiso mostrar que son fanáticos de 100 argentinos dicen mandándole una foto de ambos viendo el programa.

La sorpresa fue tal que Darío reaccionó de forma nerviosa y cholula atravesando un digno papelón. "Nos mira Messi. Antonela, perdoname, dejá de seguirme si querés", dijo el conductor al aire ante una respuesta incorrecta de una participante del ciclo.

BARASSI-MESSI.jpg Darío Barassi, Antonela Roccuzo y Lionel Messi supieron forjar un disparatada amistad virtual.

"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!", sumó Barassi revelando el principio del papelón. "Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar", indicó Darío.

Entonces, en ese momento solo atinó a contestar mediante un audio: "'Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país', le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’", contó. "Un boludo, me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...", concluyó Barassi tapándose la cara de vergüenza.