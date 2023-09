Los motivos por los que el hermano de Silvina Luna no irá a la marcha contra Aníbal Lotocki

Gustavo Conti y Ximena Capristo con logo.png

En tanto, desde Socios del espectáculo (El Trece) aseguraron que ni el hermano de Silvina, ni sus amigos íntimos, como Gustavo Conti y Ximena Capristo o Locho Loccisano y Majo Martino, formarán parte de la manifestación. “Me comentaban esta mañana que ni amigos de Silvina ni Ezequiel, su hermano, van a participar de la marcha”, aseguró Paula Varela.

Al tiempo que luego la periodista detalló los motivos de esa decisión: “Creen que no van a ir porque quieren que esto sea algo pacífico y ellos no saben si están en condiciones de enfrentarse a esa situación”. En tanto, concluyó asegurando que “Tienen el dolor tan a flor de piel, que tienen miedo de que alguna situación se desmadre así que prefieren no estar en esta marcha”.

La contundente medida popular contra Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

Ocurrida el jueves pasado la muerte de Silvina Luna, luego de una terrible agonía de casi tres meses a causa de la hipercalcemia y disfunción renal que le habrían provocado las intervenciones estéticas que Aníbal Lotocki le realizó más de una década atrás, desde las redes sociales se generó una convocatoria para pedir justicia por ella y el resto de las víctimas del polémico médico.

Lo cierto es que inmediatamente comenzó a viralizarse un flyer con las caras de la ex GH, Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega -todos pacientes de Lotocki que terminaron muriendo a causa de su mala praxis- llamando a una marcha pacífica para exigir justicia.

“Marcha pacífica por todas las víctimas de Lotocki. Justicia. 06/09. 19 horas”, puede leerse en el volante que se hará efectiva el próximo miércoles en la puerta de la casona que el médico tiene en el barrio de Florida, en la localidad de Olivos, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, se supo que Gabriela Trenchi -otra de las víctimas del esteticista que sigue luchando por todos los problemas de salud que le habría desencadenando el bisturí de Lotocki- es una de las organizadoras de la marcha.

Así se lo hizo saber a Ángel de Brito en pleno aire de LAM (América TV), a través de un mensaje telefónico, donde propuso que "La gente que no se anima a denunciar que la abogada (de Lotocki) amenaza, vengan con máscaras para luchar por la justicia” .

Lo cierto es que ésta no es la primera vez que Trenchi denuncia públicamente supuestas extorsiones de Ileana Lombardo, la representante legal del médico. Semanas atrás, la empresaria aseguró haber recibido un mensaje de la abogada antes de conceder una entrevista donde le habría advertido: “Cuidado con lo que vamos a decir de las ‘supuestas víctimas’ del Doctor Lotocki”.