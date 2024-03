Los terminantes motivos por los que Marcos Ginocchio se niega a regresar a Gran Hermano

Embed

“¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Cata? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no”, afirmó el conductor de LAM.

Y dejó en claro: “Marcos no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho tienen muy buena relación, pero no quiere entrar a Gran Hermano. No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa. Todo maravilloso, pero no".

"A futuro, si tiene ganas de entrar, capaz que vuelva, pero por ahora no. Creo que es vivo y ven como entraN los demás y él no quiere”, explicó Ángel sobre la decisión de Marcos Ginocchio de enfocarse en su carrera como actor y las importantes marcas que lo convocan para promociones.

Marcos Ginocchio celebró el aniversario de la final de Gran Hermano y emocionó a sus fanáticos

A un año del día en que Marcos Ginocchio se consagró como campeón de Gran Hermano, Telefe, y fue el elegido para apagar las luces de la casa, el joven decidió hacer mención a este emocionante aniversario en sus redes sociales.

Aquella noche el oriundo de salta había quedado como finalista frente a Nacho Castañares y Julieta Poggio. Finalmente, por decisión de la gente fue el ganador de la edición 2022-2023 y hoy recuerda el reality con mucho cariño.

"Un año. Hace un año vivía una de las mejores experiencias que me tocó vivir y todo gracias a ustedes, que formaron parte y estuvieron detrás de cada momento de felicidad, de cada risa, de cada llanto, acompañándome en mis errores y tropiezos, bancándome en todos mis defectos", expresó.

Junto a sus palabras, Marcos también compartió un video de su paso por el reality realizado por sus fanáticos. "Uno por uno todos los días me hacían llegar su cariño que tan bien me hacia y me hace. Sin Dios, mi familia y ustedes nada tendría sentido. Agradezco todos los días por eso y siempre lo voy a estar. Gracias por el edit", aseguró.

Finalmente, hizo referencia a sus compañeros de juego y concluyó: "Agradecerles a cada uno de mis compañeros porque de todos aprendí muchas cosas a lo largo del tiempo y me hicieron crecer y mejorar de una manera única. También a Telefe por haberme dado la oportunidad de ser parte de esta hermosa experiencia".