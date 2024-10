Louis Tomlinson, el primer One Direction en despedir a Liam Payne: "Perdí a un hermano"

Luego, recordó: "Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida".

"Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam", agregó.

One Direction

A continuación, se dirigió directamente a su amigo y expresó: "Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando".

"Me siento más que afortunada de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida", mencionó.

Y reconoció: "Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo pero no fue así"." Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre", prometió.

"Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Descansa bien", finalizó.

Louis Tomlinson a Liam Payne

One Direction despidió a Liam Payne con un desgarrador mensaje: "Los recuerdos..."

Este jueves, desde la cuenta de Instagram de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik despidieron a su excompañero Liam Payne, quien murió el último miércoles al caerse de un tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo.

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos mucho", expresaron en la red social.

"Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre", continuaron y sostuvieron: "Por ahora, nuestros pensamientos están con la familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente".

"Te amamos, Liam", cerraron los cantantes británicos.

Cabe recordar que las cosas entre Liam y sus excompañeros no estaban del todo bien, luego de que Payne haya ninguneado en algunas entrevistas a los músicos.

Por eso, durante las últimas horas, llamó mucho la atención la falta de mensajes de sus excompañeros de la boy band, pero finalmente se pronunciaron ante el trágico hecho.