La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola

La postal fue compartida desde La Barra, Punta del Este, Uruguay y estuvo acompañada por la canción “Mi persona favorita”, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. El fragmento elegido, con una letra cargada de afecto, terminó de sellar el mensaje: lejos de entrar en explicaciones públicas, Demichelis decidió hablar con una imagen que, para muchos, dijo todo.





Qué le escribió Evangelina Anderson a Ian Lucas que volvió a encender los rumores de romance

Luego de varios días de especulaciones por haberse dejado de seguir en Instagram, Evangelina Anderson y Ian Lucas volvieron a quedar en el centro de la escena con un intercambio que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Todo se dio a partir de un posteo del cantante, quien compartió una osada sesión de fotos acompañada por la frase: “Y si no es contigo, no quiero a más nadie”. La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones, pero uno en particular llamó la atención.

La modelo y ex participante de MasterChef Celebrity no dudó en dejar su marca y escribió: “Mirá mi shippeo…”, junto a un emoji de fuego, un gesto que muchos interpretaron como una clara provocación y una señal de complicidad.

Lejos de ignorarla, Ian respondió con un directo “Hola hermosa”, lo que terminó de desatar la euforia en redes, donde los usuarios no tardaron en especular con un posible romance y exigir que blanqueen la relación de una vez.



