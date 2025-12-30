A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NO DEJÓ DUDAS

La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola

Luego de que se viralizara un posteo de su hija Lola que encendió las alarmas en redes, Martín Demichelis eligió responder con un gesto público que no pasó desapercibido y buscó enviar un mensaje contundente en medio de los rumores familiares. Enterate qué hizo.

30 dic 2025, 09:55
La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola
La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola

La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola

Tras semanas de versiones sobre una posible tensión interna, Martín Demichelis quedó en el centro de la escena luego de que circulara una historia de Instagram de su hija Lola, fruto de su relación con Evangelina Anderson. El mensaje, breve pero demoledor, decía: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”, y rápidamente generó preocupación y debate.

Aunque la publicación estuvo visible solo durante algunos minutos, el contenido no tardó en difundirse. La captura fue compartida por Pochis, administradora de la cuenta Gossipeame, lo que impulsó la viralización y multiplicó las interpretaciones sobre el trasfondo del mensaje, especialmente a ocho meses de la separación del exfutbolista y la modelo.

Leé también

El fuerte y preocupante mensaje que subió la hija de Eva Anderson y Martín Demichelis contra su papá

El fuerte y preocupante mansaje que subió la hija de Eva Anderson y Martín Demichelis contra su papá

el-supuesto-posteo-de-lola-demichelis-foto-instagram-gossipeame-H2QQLGURINF3HEYIASDPIK5SEM

Frente al revuelo, Demichelis optó por una reacción directa y sin palabras explícitas. Desde su cuenta oficial de Instagram publicó una imagen junto a su hija, donde se los ve abrazados y sonrientes, en una clara señal de cercanía y contención. El gesto fue leído como una respuesta inmediata y contundente al mensaje que había encendido la polémica.

La postal fue compartida desde La Barra, Punta del Este, Uruguay y estuvo acompañada por la canción “Mi persona favorita”, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. El fragmento elegido, con una letra cargada de afecto, terminó de sellar el mensaje: lejos de entrar en explicaciones públicas, Demichelis decidió hablar con una imagen que, para muchos, dijo todo.

el-llamativo-posteo-de-martin-demichelis-tras-las-versiones-de-una-crisis-familiar-foto-instagram-martindemichelisoficial-RFT7EEU4L5CDXD7GURWT6BCYJM

Qué le escribió Evangelina Anderson a Ian Lucas que volvió a encender los rumores de romance

Luego de varios días de especulaciones por haberse dejado de seguir en Instagram, Evangelina Anderson y Ian Lucas volvieron a quedar en el centro de la escena con un intercambio que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Todo se dio a partir de un posteo del cantante, quien compartió una osada sesión de fotos acompañada por la frase: “Y si no es contigo, no quiero a más nadie”. La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones, pero uno en particular llamó la atención.

La modelo y ex participante de MasterChef Celebrity no dudó en dejar su marca y escribió: “Mirá mi shippeo…”, junto a un emoji de fuego, un gesto que muchos interpretaron como una clara provocación y una señal de complicidad.

Lejos de ignorarla, Ian respondió con un directo “Hola hermosa”, lo que terminó de desatar la euforia en redes, donde los usuarios no tardaron en especular con un posible romance y exigir que blanqueen la relación de una vez.

el-comentario-de-evangelina-anderson-a-ian-lucas-foto-instagramianlucas-KWFB3ZZY3FFVRIMQ5P4KMX63N4

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Martin Demichelis Evangelina Anderson

Lo más visto