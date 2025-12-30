La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola
Luego de que se viralizara un posteo de su hija Lola que encendió las alarmas en redes, Martín Demichelis eligió responder con un gesto público que no pasó desapercibido y buscó enviar un mensaje contundente en medio de los rumores familiares. Enterate qué hizo.
30 dic 2025, 09:55
La contundente reacción de Martín Demichelis tras el alarmante mensaje que publicó su hija Lola
Tras semanas de versiones sobre una posible tensión interna,Martín Demichelis quedó en el centro de la escena luego de que circulara una historia de Instagram de su hija Lola, fruto de su relación con Evangelina Anderson. El mensaje, breve pero demoledor, decía: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”, y rápidamente generó preocupación y debate.
Aunque la publicación estuvo visible solo durante algunos minutos, el contenido no tardó en difundirse. La captura fue compartida por Pochis, administradora de la cuenta Gossipeame, lo que impulsó la viralización y multiplicó las interpretaciones sobre el trasfondo del mensaje, especialmente a ocho meses de la separación del exfutbolista y la modelo.
Frente al revuelo, Demichelis optó por una reacción directa y sin palabras explícitas. Desde su cuenta oficial de Instagram publicó una imagen junto a su hija, donde se los ve abrazados y sonrientes, en una clara señal de cercanía y contención. El gesto fue leído como una respuesta inmediata y contundente al mensaje que había encendido la polémica.
La postal fue compartida desde La Barra, Punta del Este, Uruguay y estuvo acompañada por la canción “Mi persona favorita”, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. El fragmento elegido, con una letra cargada de afecto, terminó de sellar el mensaje: lejos de entrar en explicaciones públicas, Demichelis decidió hablar con una imagen que, para muchos, dijo todo.
Qué le escribió Evangelina Anderson a Ian Lucas que volvió a encender los rumores de romance
Luego de varios días de especulaciones por haberse dejado de seguir en Instagram, Evangelina Anderson y Ian Lucas volvieron a quedar en el centro de la escena con un intercambio que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
Todo se dio a partir de un posteo del cantante, quien compartió una osada sesión de fotos acompañada por la frase: “Y si no es contigo, no quiero a más nadie”. La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones, pero uno en particular llamó la atención.
La modelo y ex participante de MasterChef Celebrity no dudó en dejar su marca y escribió: “Mirá mi shippeo…”, junto a un emoji de fuego, un gesto que muchos interpretaron como una clara provocación y una señal de complicidad.
Lejos de ignorarla, Ian respondió con un directo “Hola hermosa”, lo que terminó de desatar la euforia en redes, donde los usuarios no tardaron en especular con un posible romance y exigir que blanqueen la relación de una vez.