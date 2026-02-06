Luciana Salazar estalló otra vez contra Martín Redrado con un hiriente descargo: "Gente..."
La disputa entre Martín Redrado y Luciana Salazar volvió a escalar tras los pasos que él dio en la Justicia, y la modelo reaccionó con dureza ante el intento de desacreditar su pedido por Matilda. Mirá.
Luciana Salazar estalló otra vez contra Martín Redrado con hiriente descargo: "Gente..."
La disputa judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo. La modelo continúa adelante con la causa para que el economista cumpla con el acuerdo firmado años atrás, en el que se comprometía a hacerse cargo de la manutención de su hija Matilda hasta que alcance la mayoría de edad. En reiteradas oportunidades, la modelo dejó en claro que la discusión no pasa por la paternidad biológica, sino por un compromiso legal y moral asumido voluntariamente por su expareja.
En este contexto, Redrado presentó ante la Justicia una serie de documentos emitidos por un centro médico de los Estados Unidos, en los que se indica que no se habría sometido a análisis de sangre ni a estudios relacionados con tratamientos de fertilidad. Esta documentación fue incorporada a la causa en medio del conflicto, aunque desde el entorno legal de la modelo minimizaron su relevancia. Según el abogado de Salazar, el eje del expediente no está puesto en determinar el ADN de la menor, sino en la responsabilidad asumida por el economista al momento de firmar el acuerdo económico.
Mientras la causa avanza en los tribunales, Luciana eligió expresarse públicamente y utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje dirigido a su ex. Sin mencionarlo directamente, la rubia dejó entrever su hartazgo con una frase contundente: “Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a otras personas. El mal es para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Buenos días”, escribió, dejando en evidencia su enojo.
Pero eso no fue todo, porque la modelo redobló la apuesta con un descargo aún más extenso, en el que hizo referencia al cambio de postura de algunos periodistas y abogados que siguen el caso de cerca. “Cuando ya los mismos periodistas que antes tenían dudas, pero ahora con casi todo expuesto en la justicia y mediáticamente, se preguntan porqué hacés todo esto... cuando casi todos los abogados que trabajan en los medios no te defienden en esta causa... Y lo más importante: defensoría de menores le pide al Juez que homologue el acuerdo a favor de la menor. Deberías preguntarte hasta cuándo vas a seguir con esta violencia”, manifestó sin filtros.
Lejos de terminar ahí, Luciana cerró su descargo con palabras durísimas, apuntando al impacto que este conflicto tendría tanto en su ex como en la niña involucrada. “Más allá del daño que generaste y generás a una menor de edad, el que se autodestruye con todo esto sos vos. Que tu inteligencia emocional que tanto te destruyó (dicho por vos) no lo siga haciendo”, sentenció.
Así, mientras la Justicia analiza los pasos a seguir y la causa continúa su curso, el enfrentamiento entre Salazar y Redrado sigue escalando, con mensajes públicos que exponen la tensión y el desgaste de un conflicto que parece lejos de encontrar una resolución definitiva.
Cuál es el documento que Martín Redrado presentó en la Justicia para desmentir a Luciana Salazar
La disputa legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda atraviesa uno de sus momentos más tensos y sumó nuevos capítulos que volvieron a sacudir el expediente. En las últimas horas, el conflicto volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que el economista avanzara con una presentación judicial que apunta directamente a refutar la postura de la modelo sobre la planificación del nacimiento de la niña.
Luego de que el entorno de Salazar acercara a la Justicia documentación médica con la que intenta demostrar que existió una voluntad conjunta de convertirse en padres, Redrado habría optado por responder con una jugada fuerte. Se trata de un nuevo elemento probatorio que ya fue incorporado formalmente a la causa y que buscaría reforzar su versión de los hechos.
Según se detalló en DDM (América TV), el pasado 22 de diciembre la defensa del ex funcionario presentó ante el juzgado un correo electrónico enviado por una reconocida clínica de fertilidad ubicada en Miami. El mail sería una contestación oficial a un pedido realizado por el propio Redrado, en el cual la institución médica habría aclarado que el economista no se sometió allí a ningún tipo de estudio relacionado con tratamientos reproductivos.
El texto del correo, que fue leído al aire, resulta categórico y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. En el mensaje, el centro de fertilidad asegura: “Confirmamos que usted no se realizó ningún examen de sangre ni examen de fertilidad en nuestro centro”. Esta prueba documental tendría como finalidad apuntalar la estrategia legal del economista, quien sostiene desde el inicio del conflicto que nunca existió de su parte la intención de ser padre biológico de Matilda ni de participar activamente en un procedimiento de ese tipo.
Desde el programa también aclararon que la defensa de Luciana Salazar no desconoció el contenido del mail ni cuestionó que Redrado no se haya hecho estudios médicos en los Estados Unidos. Sin embargo, remarcaron que sí se realizaron exámenes en la Argentina, los cuales ya fueron aportados al expediente como parte de la argumentación judicial de la modelo.
En ese sentido, Martín Candalaft explicó al analizar la causa que los análisis médicos efectivamente existen y que fueron realizados en Buenos Aires. De todos modos, el periodista aclaró que el foco de la defensa de Redrado no está puesto en negar cualquier tipo de control médico, sino en despegar esos estudios de un eventual tratamiento de fertilidad o de una decisión consensuada de traer a la niña al mundo.