Luciana Salazar estalló otra vez contra Martín Redrado con un hiriente descargo: "Gente..."

Lejos de terminar ahí, Luciana cerró su descargo con palabras durísimas, apuntando al impacto que este conflicto tendría tanto en su ex como en la niña involucrada. “Más allá del daño que generaste y generás a una menor de edad, el que se autodestruye con todo esto sos vos. Que tu inteligencia emocional que tanto te destruyó (dicho por vos) no lo siga haciendo”, sentenció.

Así, mientras la Justicia analiza los pasos a seguir y la causa continúa su curso, el enfrentamiento entre Salazar y Redrado sigue escalando, con mensajes públicos que exponen la tensión y el desgaste de un conflicto que parece lejos de encontrar una resolución definitiva.

IG Luciana Salazar - descargo sobre Martín Redrado 2

Cuál es el documento que Martín Redrado presentó en la Justicia para desmentir a Luciana Salazar

La disputa legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda atraviesa uno de sus momentos más tensos y sumó nuevos capítulos que volvieron a sacudir el expediente. En las últimas horas, el conflicto volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que el economista avanzara con una presentación judicial que apunta directamente a refutar la postura de la modelo sobre la planificación del nacimiento de la niña.

Luego de que el entorno de Salazar acercara a la Justicia documentación médica con la que intenta demostrar que existió una voluntad conjunta de convertirse en padres, Redrado habría optado por responder con una jugada fuerte. Se trata de un nuevo elemento probatorio que ya fue incorporado formalmente a la causa y que buscaría reforzar su versión de los hechos.

Según se detalló en DDM (América TV), el pasado 22 de diciembre la defensa del ex funcionario presentó ante el juzgado un correo electrónico enviado por una reconocida clínica de fertilidad ubicada en Miami. El mail sería una contestación oficial a un pedido realizado por el propio Redrado, en el cual la institución médica habría aclarado que el economista no se sometió allí a ningún tipo de estudio relacionado con tratamientos reproductivos.

El texto del correo, que fue leído al aire, resulta categórico y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. En el mensaje, el centro de fertilidad asegura: “Confirmamos que usted no se realizó ningún examen de sangre ni examen de fertilidad en nuestro centro”. Esta prueba documental tendría como finalidad apuntalar la estrategia legal del economista, quien sostiene desde el inicio del conflicto que nunca existió de su parte la intención de ser padre biológico de Matilda ni de participar activamente en un procedimiento de ese tipo.

Desde el programa también aclararon que la defensa de Luciana Salazar no desconoció el contenido del mail ni cuestionó que Redrado no se haya hecho estudios médicos en los Estados Unidos. Sin embargo, remarcaron que sí se realizaron exámenes en la Argentina, los cuales ya fueron aportados al expediente como parte de la argumentación judicial de la modelo.

En ese sentido, Martín Candalaft explicó al analizar la causa que los análisis médicos efectivamente existen y que fueron realizados en Buenos Aires. De todos modos, el periodista aclaró que el foco de la defensa de Redrado no está puesto en negar cualquier tipo de control médico, sino en despegar esos estudios de un eventual tratamiento de fertilidad o de una decisión consensuada de traer a la niña al mundo.