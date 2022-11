Luciana Salazar reveló su secreto para tener una cinturita de 54 cm: "Trato de evitar..." 

"Empezamos hace 2 semanas, pero ya se ven los cambios. Si bien no voy a cambiar mucho más mi cuerpo, pero está bueno porque antes yo estaba casi dos horas en el gimnasio. Ahora estoy con suerte una hora y media como mucho, así que en ese sentido es mucho más productivo", contó Luciana Salazar satisfecha por los visibles resultados.

Luciana Salazar entrenamiento historia.jpeg

En tanto, a la hora de focalizar el entrenamiento corporal, la mamá de Matilda confió trabajar "de la cintura para abajo", al tiempo que remarcó las zonas que no quiere agrandar demasiado. "Trato de evitar un poco la zona de espalda y brazos porque de por sí tengo una genética que apenas hago ejercicio saco mucho músculo, soy muy fibrosa. Entonces tengo que medir eso", se sinceró.

Asimismo diferenció la ejercitación de sus piernas y glúteos. "Piernas, hago poco y nada porque no me gusta agrandarlas. Los glúteos sí, a pesar de que muchos creen que al tener mucha cola hay que tener mucha pierna. Lo cierto es que están equivocados. Uno puede focalizar el volumen en un solo lugar", remarcó sobre meticuloso trabajo físico.

Luciana Salazar, entre el entrenamiento físico y la fiaca de hacer dieta

En cuanto a sus metas, Luciana Salazar explicó "Meta no tengo. No es que me voy a poner a competir ni nada aunque podría", al tiempo que ella misma se sorprendió cuando su entrenador, al ver los rápidos resultados, le aseguró que perfectamente podría estar en una competencia de fitness en muy poco tiempo.

Pero lo cierto es que para ello es imprescindible seguir una dieta proteica sumamente estricta, que Luli no tiene en mente poner en práctica, al menos por ahora.

Luciana Salazar entrenando brazos y espalda.jpg

"Yo no puedo hacer esas dietas tremendas que hacen todos estos deportistas. La verdad es que yo soy cero dieta" contó la actriz a corazón abierto, y agregó pícara: "Me gustan mucho los hidratos, y gracias a Dios tengo la suerte de que no me engordan".

"Curiosamente a mí me hacen mejor los hidratos que las proteínas en mi cuerpo. Es rarísimo, pero es así. Desde ese punto no podría. Pero todo lo demás, en cuanto a entrenamiento, sí", concluyó Luciana luego de su nueva rutina diaria en el gimnasio.