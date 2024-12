El descargo de Luciana Salazar tras las duras críticas por el video de su hija entrenando

El video no tardó en viralizarse. Muchos usuarios cuestionaron a Luciana por dejar a su hija levantando mancuernas y realizando un entrenamiento tan duro.

En Mañanísima (El Trece) se comunicaron con la ex vedette para consultarle por la polémica que se desató. "Mi hija hace patín en el colegio. No va al gimnasio", aclaró.

"Sólo se pusieron a jugar. La llevó una amiga mía, que la estaba cuidando", remarcó la rubia.

En las últimas horas se generó una gran polémica en las redes sociales por las imágenes que compartió Luciana Salazar de su hija Matilda donde se la ve entrenando en el gimnasio.

En las imágenes que compartió la modelo desde la cuenta de Instagram de su hija se la puede ver a la pequeña de seis años sonriendo y levantando mancuernas.

Luciana Salazar practica hace años el entrenamiento en gimnasio y mostró con orgullo como su hija como un juego sigue sus pasos del cuidado físico y el deporte.

Esto desató una gran polémica en redes donde se plantearon cuestionamientos por la edad de la pequeña para realizar ese tipo de actividad deportiva.

"Jaja mi mamá un poroto al lado", se expresaba en las historias desde la cuenta de redes de Matilda junto al emoji de un brazo haciendo fuerza.

La modelo grabó esa secuencia de Matilda levantando las pesas en el gym a pura sonrisa y muy entretenida abrió un interesante debate al recibir diversos comentarios por esta acción.

“La polémica está buena porque la medicina y la ciencia van cambiando constantemente. Con la actividad física pasa más o menos lo mismo: cuando tenía 16 años, por ejemplo, quería ir al gimnasio y no me dejaban. Pero eso ahora ya no es así”, reflexionó Nacho Otero al observar las imágenes sobre su experiencia personal en Arriba Argentinos, El Trece.