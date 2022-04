Luciano Castro llamó a Luis Ventura y se refirió a los rumores de su relación con Amalia Fortabat.

Según detalló Luis, durante la charla, el actor negó haber conocido a Amalita Fortabat. Por este motivo, el conductor decidió explicar de dónde había sacado el dato sobre los supuestos encuentros: “Tengo las grabaciones, fue alguien vinculado a los medios que no solo me dio la información de ayer, también me dio otras, y en la mayoría de los casos tuvo certidumbre y precisión”.

Luis Ventura se disculpó con Luciano Castro por sus dichos: “Le quiero pedir disculpas a Luciano y a toda su familia. Soy un profesional buena leche y honesto, y tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde”. Además, manifestó su deseo conservar el buen vínculo con el artista, a pesar de lo ocurrido.

Para concluir, agregó que con el actor compartían el mismo abogado, quien le había aconsejado disculparse al aire por sus dichos. “Tanto Luciano como Osvaldo Pereira (el letrado) hablaron conmigo y me hicieron entender de qué manera uno puede afectar a alguien manejando informaciones con formas y tiempos incorrectos”, cerró.

Embed

El romance secreto de Amalia Fortabat con joven galán al que le pagaba una fortuna

En las últimas horas Luis Ventura reveló en A la tarde, el programa de tv que conduce Karina Mazzocco, el nombre del galancito de los años '90 que cobraba una fortuna para encontrarse de manera secreta con la multimillonaria Amalia Lacroze de Fortabat.

Así, mientras abordaban los romances secretos y amores desconocidos de Amalita en el magazine de América TV, el periodista lanzó una bomba dejando a todos boquiabiertos al asegurar que a sus 19 años Luciano Castro mantenía una particular relación con la viuda de Alfredo Fortabat.

“En esa época tenía 19 años y hacía una tira. Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días y le pagaba 10 mil dólares en esa época por cada tarde en las que iba a tomar el té”, lanzó enigmático el presidente de Aptra y sumó, leyendo textualmente lo que su fuente (un editor de aquellos años en Telefe): “Él nos contaba, pero no le gustaba mucho que se difundiera el dato porque en ese momento le podía generar problemas con gente que tenía al lado”.

“Esta persona me dice lo que él les contaba sobre cómo era el té”, deslizó pícaro Luis Ventura. “Da más detalles, pero lo dejamos ahí”, dijo el histórico periodista del canal del cubo, dejando las puertas abiertas para que cada uno imagine el resto. Y ante una posible desmentida o enojo por parte de Luciano Castro, dado que Amalita ya no está viva, aseguró “Señores, el que quiere venir, viene y chequea”.