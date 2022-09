Luego de su escandalosa separación Charlotte Caniggia aclaró lo que pasó

"Es amigo de Roberto, pero ya está. No quiero hablar del tema", dijo entre risas sobre Ian, mientras se encontraba en una fiesta con su hermano y su novia, Mélody Luz.

"Fue una cosa rara, pero no lo voy a contar", dijo, y aclaró que "se hablaron muchas cosas" , pero no dio mayores detalles.

Cabe recordar que la semana pasada, Ian Hachmann contó en el ciclo que conduce Flor de la V que Roberto los encontró juntos en la cama, lo cual provocó la ira del novio de la mediática en aquel entonces.

charlotte quirofano.jpg

La triste confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con su padre

Charlotte Caniggia estuvo en PH: Podemos Hablar y sorprendió al hacer alusión al vínculo con su padre, El Pájaro Caniggia. En el programa de Andy Kusnetzoff, la mediática reveló que no tiene contacto con el ex jugador.

"¿No tenes relación con Claudio", le preguntó el conductor. "No hablo mucho con él. Algunas veces le escribo: 'Hola papá, ¿cómo estás?', pero no me contesta", detalló la ex participante de MasterChef Celebrity.

"Está acá. ¿No te dan ganas de verlo?", retrucó Andy. "Sí, está acá, creo, pero él nada.... no me habla. Le mandas 80 mensajes, no te contesta, ya está... ¿qué vas a hacer?", explicó Charlotte.

El conducto deslizó que, tal vez, la indiferencia de El Pájaro se deba al conflicto que tiene con Mariana Nannis, su ex pareja. "A veces, los papás meten a los hijos en sus peleas", sentenció la invitada.