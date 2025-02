Luis Ventura expuso a Morena Rial con una durísima confesión: "Se enojó conmigo porque..."

Ante esto, Ventura decidió hacer un duro descargo y respondió: "Ella vino a mi mesa y me dijo que estaba embarazada adelante de todo el mundo. Cosa que todos se enteraron que ella estaba embarazada".

"Se enojó porque tenía la posibilidad de vender esa exclusiva. Hay productores que recibieron la invitación de que contaba que estaba embarazada por 1 millón de pesos", expuso.

Luego, admitió: "Esas son las cosas que no entiendo de la ingratitud de mucha gente, mucha gente se olvida. Si ella me decía que quería vender la exclusiva y que no lo cuente, no lo iba a decir".

"No me siento usado, me siento indagando desde lo motivo. Yo doy y del otro lado es palo, palo, palo. Ese millón de pesos que no pudo ganar le habrán tocado el bolsillo", finalizó.

Embed

Se conoció la exorbitante cifra que pide Morena Rial por publicidad en sus redes sociales

Desde que Morena Rial salió en libertad muchas dudas trascendieron acerca de su situación económica y este viernes en LAM (América) revelaron la altísima cifra que pide por acciones en sus redes sociales.

Lo cierto es que en los últimos días Morena tenía nuevos proyectos en mente y que incluso le habían llegado propuestas televisivas. Sin embargo, quedó al descubierto que su principal intención es armar un negocio con sus redes sociales.

“Pide 24 millones por un combo, y si o si tenes que contratar tres meses su servicio. Pide 2 millones de pesos la historia dentro del combo que es si o si una historia por semana durante los tres meses”, aseguró Pepe Ochoa.

Acto seguido, mostraron en pantalla una captura donde un usuario le pedía un presupuesto por publicidad y ella contestaba con dichos números.

"Hola. Tenemos una promoción exclusiva de 2 millones semanales, contrato mínimo de 3 meses (se publica en ambas cuentas). Sino por una storie $350.000", fue la respuesta que dio la influencer.