Luis Ventura se emocionó en vivo en A la tarde en medio de su cruce con Jorge Rial 

"Recuerdo a mi viejo decir 'en esta no te metás'. Pero el final de la historia no es ese. Porque mi viejo me hubiera dicho 'no te metás', pero él lo iba a ir a buscar a Rial", aseguró Ventura.

Ahí, Luis reconoció un noble gesto de Rial: "Vino al velatorio de mi viejo, y yo lo valoro. Y vino estando separado de su mujer, y vino a Lanús con su mujer a las 12 de la noche. No me lo olvido, eh".

Luego, Ventura volvió a confrontar con Jorge Rial y justificó su honestidad respecto de quien fue su amigo durante más de 40 años.

"Pero también es necesario que alguno le diga la verdad. Que le diga 'despertate, papi'. Si hiciste la (plata) que tenías que hacer, la tenés toda. En Argentina, afuera, la tenés toda", señaló.

Y por último le dijo: "No jodas más gente. No necesitás joder gente. Si querés joder, jodé en tu empresa, no vengas a joder en una empresa que te dio todo. No jodas a excompañeros. No te cag… en la necesidad de esa gente".

Luis Ventura le propuso a Jorge Rial un cara a cara

Luis Ventura sorprendió a todos con su columna en A24 y PrimiciasYa, Sin mordaza. Este jueves, en Intrusos, el periodista ratificó sus declaraciones y volvió a hablar de su vínculo con Jorge Rial.

"Hace unas semanas, yo me encontré con una persona a tomar un café, con la que compartí 40 años de mi vida. A aquél lo quiero, a este no. Y no lo quieren ni las personas más cercanas. Cagó a todo el mundo. Y donde está va a cagar gente", expresó.

Ventura sostuvo que no tiene problema en tener un cara a cara con su colega. "A mí me gusta hablar claro. Es más, yo lo desafío, no a pelear, porque no sé si se la banca, a tener un mano a mano en el estudio que él quiera, no de local él, porque sé que me van a cortar el micrófono, ya me lo hicieron, en cualquier canal, en cualquier programa", agregó.

Al finalizar, el periodista se solidarizó con América TV. "Que se saque la máscara. ¡Basta! Basta con este canal, con esta empresa, porque acá se hizo rico", concluyó.