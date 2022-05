Luisana Lopilato recibió sus 35 años de una manera muy especial

"Pre cumple, y ya estamos festejando Rodeada de amor, compartiendo tiempo en familia y con amigos. El plan que más me gusta", expresó la actriz con tiernas postales junto a la torta y sus tres hijos.

luisana lopilato 2.jpg

Por su parte, el cantante canadiense le escribió a su mujer: "Feliz cumple mi (emoji corazón). You only get more beautiful kid (solo te ponés cada vez más linda, chica)".

La actriz había confirmado su embarazo con una tierna foto junto a su marido en la nieve. "Oops. Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino", comentó Luisana en la imagen.

“De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”, contó después en una imagen recostada donde ya se veía asomando su pancita.

luisana lopilato.jpg

La salida teatral de Luisana Lopilato en Argentina

En abril, durante su visita a la Argentina, Luisana Lopilato fue al teatro con una amiga y enterneció a todos con su incipiente pancita.

La actriz estuvo en el Multitabaris, donde se presenta Griselda Siciliani con Pura sangre, bajo dirección de Jorgelina Aruzzi.

Después de la obra, Griselda y Luisana se saludaron en el hall del teatro ubicado en Calle Corrientes.

Griselda felicitó a la actriz tras el anuncio de su cuarto embarazo. Luisana, sonriente y muy amable con la prensa, posó para mostrar cómo creció su vientre.