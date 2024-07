Maite Peñoñori respondió una crítica contra su cuerpo y dejó una fuerte reflexión: "Me costó..."

Acto seguido, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la expanelista de LAM (América TV) se expresó: "No opinen de cuerpos ajenos. Esto no es para exponer ni atacar a nadie, porque se que esta seguidora no lo comentó con maldad. Pero entendamos que está mal, que puede hacer mucho daño. No sabemos qué batallas está dando el otro".

"En mi caso ya tengo 32 años, varios de terapia, hermosas amigas a mi alrededor y un marido muy compañero. Pero me costó mucho aceptarme, sigo sufriendo a veces con los vestidos sin espalda, con las bikinis y los looks para la televisión. Tengo una postura horrible porque siempre me encorvé para ocultar mis lolas", confesó.

"Y a esa seguidora le digo que sí, alguna vez lo pensé. Pero gracias a Dios tengo buena salud y nunca entré a un quirófano, no quiero someterme a una operación por estética, al menos no por ahora", sostuvo.

"No opinen, no elogien diciendo flaca, no señalen cuando alguien subió de peso, ni sugieran operaciones. Y cuando escuchen esos comentarios, no los dejen pasar. La edad no es una excusa, vi muchas personas grandes entender y cambiar. Intentemoslo", concluyó la periodista.

maite peñoñori_carta.jpg

Maite Peñoñori contó cómo fue su experiencia en Israel: "Caminé por los restos de casas masacradas..."

La periodista Maite Peñoñori viajó a Israel para mostrar, desde adentro, cómo se vive el conflicto en Medio Oriente, y desde sus redes sociales compartió sus impresiones y las experiencias de algunos testimonios sobre la guerra.

“Todavía estoy procesando y digiriendo todo lo que vi y escuché en estos días. Ahí estuvieron mis ojos y necesito compartirlo con ustedes. Vi la mirada triste pero sin odio de Silvia, que tiene a sus hijos aún secuestrados", comenzó diciendo en su publicación de Instagram la expanelista de LAM (América TV).

Y sumó: "Caminé por los restos de casas masacradas por los terroristas donde vi colchones llenos de sangre. Sentí ese miedo que sienten estos pueblos cuando escuché explosiones cerca”.

En ese posteo, Peñoñori subió algunos fragmentos de las entrevistas que hizo, y uno de ellos dice: "Después del 7 de octubre estuvimos un mes paralizados, sin ir a trabajar. Pero tuvimos que salir adelante, con hijos en combate, con funerales de jóvenes, sin noticias de nuestros secuestrados. Y con el mundo dándonos la espalda".