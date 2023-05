Majo Martino habló del robo de su cartera en la gala de la Cruz Roja y sorprendió a todos: "Me escribió..."

"Sigo mirando cámaras en el Alvear menos mal que estoy con Sherlock @LochoLoccisano", agregó en otro mensaje, en plena búsqueda de quién se había llevado su cartera.

Y luego confirmó: "¡Tengo a la chorra en imágenes! Era una invitada a la gala. Fue al baño, se encontró c mi cartera, se la llevo y se fue directamente a la calle! Eso sí, se fumó un pucho en la vereda".

"¡La descarada salió con dos carteras! colgando, la mía y la de ella!!! Con la mía se hizo la noche", finalizó indignada.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Majo Martino explicó cómo fue el robo de su cartera en la cena de gala: "Ayer en la gala de la Cruz Roja en el hotel Alvear fui al baño y dejé la cartera ahí en el vanitory porque justo estaba con Connie Ansaldi sacándome unas fotos y me desapareció la cartera".

"Y una chica que trabaja en el hotel me dijo que una mujer estaba en el baño y que una señora que estaba ahí le dijo a la chica de seguridad: mirá, encontré una cartera. Y la chica dijo: es mía. Y se la llevó, se fue con dos carteras", siguió.

Y reconoció que esta mañana de martes se contactaron con ella para devolverle su cartera y que ya sabe quién la tiene: "Vieron mis tuits y me escribieron hoy por Instagram y me dijeron que por equivocación se la llevaron y me dijeron que hoy me la devuelven. Espero que me la devuelvan. Es conocida, no puedo decir quién fue".

La relevación de Ángel de Brito sobre quién le habría robado la cartera a Majo Martino

El conductor del ciclo LAM, Ángel de Brito, se refirió en Twitter al robo de la cartera de Majo Martino en la gala de la Cruz Roja y reveló quién habría sido la persona que se la llevó. "La que le robó la cartera a Majo fue la directora de una conocida revista", lanzó.