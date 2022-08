Malena Galmarini le robó el look Antonela Roccuzzo para la jura de Sergio Massa

saco2.jpg

La prenda es larga, xl como se usa ahora, y está valuado en 58 mil pesos, y el pantalón que hace juego en otros 33 mil, según el sitio de ventas de la marca. Tiene además el sol, que parece inspirado en la bandera de nuestro país y es en colores: gris, celeste, amarillo y rojo.

En la espalda del sacó que eligió Malena se puede leer: ‘Los hermanos sean unidos’.

La jura fue ayer en el Museo del Bicentenario, ubicado en la Casa Rosada. Al evento fueron 500 personas, entre dirigentes, invitados, familia y prensa. Entre ellos estuvo Moria Casan, mujer del padre de Malena.

Moria Casán, en medio de los incidentes tras la jura de Sergio Massa como ministro de Economía

Moria Casán no pasó desapercibida esta tarde en la Casa Rosada. La diva asistió al Museo del Bicentenario para estar en la jura Sergio Massa, como nuevo ministro de economía.

La ex vedette fue parte de la extensa lista de invitados (500 asistentes entre funcionarios, dirigentes y familiares). La One concurrió junto a su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, el papá de la mujer de ex presidente de la cámara baja, Malena Galmarini.

En uno de los ingresos a la Casa Rosada, Moria mostró su look para la prensa, pero no quiso hacer declaraciones. Una cámara de Farándula Show registró cómo se retiraba la diva.

La One estaba algo preocupada por las protestas y disturbios en la puerta del recinto, así como también en las inmediaciones del ministerio de Economía. Según informaron en A24, los manifestantes rompieron uno de los vidrios del Museo del Bicentenario, lo que obligó a los invitados a ingresar por otro lugar.