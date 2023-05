Marcela Kloosterboer mostró por primera vez la cara de su hijo Otto con un tierno álbum de fotos

marcela kloosterboer.jpg

"Felices 4 años Otto de mi vida. Qué suerte tengo de ser tu mamá, sos lo más espectacular que hay. TE AMO TANTO TANTO TANTO MI OTTOMIEL", expresó a pura emoción Marcela, en un mensaje que incluyó varias fotos del pequeño en primer plano, algo que no hizo nunca para resguardarlo en público.

Otros famosos como Celeste Cid se sumaron al saludo: "Feliz cumple Ottito miel... Nunca voy a olvidarme el día que te tiraste un clavado en la pile siendo tan chiquito con tanta convicción que seas muy feliz! Siempre siempre". Por su parte, Pedro Alfonso comentó: "Feliz cumple fenómeno".

Mirá las tiernas postales con el rostro de Otto en primer plano en la fecha de su cumpleaños número 4 que compartió Marcela Kloosterboer con sus seguidores.

marcela kloosterboer 7.jpg

marcela kloosterboer 6.jpg

marcela kloosterboer 5.jpg

marcela kloosterboer 3.jpg

marcela kloosterboer 1.jpg

La valiente confesión de Marcela Kloosterboer sobre el acoso que vivió de adolescente

En medio de la temporada teatral que lleva adelante en Villa Carlos Paz con la obra Radojka, Marcela Kloosterboer charló este viernes con Carmen Barbieri en Mañanísima, Ciudad Magazine, donde se refirió a sus comienzos en el medio y reveló los diferentes acosos que sufrió durante su adolescencia.

"Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio", rememoró la actriz.

Y agregó crítica:"Yo llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar".

Al tiempo que reflexionó, deslizando que "Hoy en día por suerte cambió todo". Y si bien Carmen coincidió en que "Hoy ningún hombre se atreve a decir nada", Estefi Berardi intervino disintiendo. "¿Qué no, Carmen? Sí, todavía hay gente que lo hace", aseguró.

En tanto, mientras remarcó las situaciones incómodas que en su adolescencia le tocó vivir en los sets televisivos, Marcela Kloosterboer recordó que muchas veces no quería hacer escenas osadas que le indicaban, por lo que su madre encaraba a la producción primero y luego ella misma comenzó a decir que no.

Fue allí cuando recordó un buen gesto de Nicolás Cabré. "Me acuerdo que él una vez, que él era un poquito más grande, tenía dos años más, dijo: 'No, yo esta escena no la quiero hacer'", contó, recalcando el accionar de su compañero de tira por aquel entonces, cuando ella todavía era adolescente.