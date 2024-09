Marcela Tauro liquidó a Nito Artaza tras la acusaciones que recibió de su ex pareja

El tema rápidamente llegó a los medios comunicación, y en el programa Intrusos (América) la panelista Marcela Tauro tomó una firme posición al hablar de Artaza.

Bajo este contexto, en el panel hablaron de las supuestas infidelidades del humoristas y fue Karina Iavícoli quien deslizó: “¿Cuántas caras conocemos de él?”. "Ninguna", sentenció Tauro.

Acto seguido, habló de su experiencia y contó el destrato que recibió durante una llamada telefónica. "Durante años no tuve mucha relación con él más allá de hacerle algunas notas o verlo en espectáculos, pero descubrí otra persona. Como son los humoristas, que de humor no tienen nada. Son más agretas y malhumorados. La mayoría igual, no todos".

Como si eso fuera poco, también recordó las cenas de beneficencia del Hospital Rivadavia a las cuales ella se presentaba, y que en ocasiones tanto Nito Artaza como Cecilia Milone ofrecieron su show.

“Siempre pensé que en los eventos de fundación, los artistas no cobraban porque nosotros vamos a ayudar. Cobran todos, y fortunas. La señora Milone se puso el evento al hombro porque nadie se reía. La miré con mucha ternura, descubrí a una mujer enamorada que fue a ayudar, y él también, no podemos decir que no, pero evidentemente tiene dos caras", concluyó.

Aseguran que Nito Artaza y su novia Belén Di Giorgio están conviviendo: la foto

En Socios del Espectáculo (El Trece), revelaron este miércoles que Nito Artaza está conviviendo con su nueva novia, Belén Di Giorgio.

“Quienes están conviviendo en el departamento, que fue de la pareja de él antes, a pesar de que niegan su romance y están y han ido al chino son Belén Di Giorgio y Nito Artaza, ¡y esto es una bomba!”, anunció el conductor Adrián Pallares.

“Creo que hasta ayer mismo ha seguido diciendo que no son parejas. Ella ayer estuvo en Intrusos (América TV). Ella sigue negando la relación. Nosotros tenemos confirmado que no solo están en relación, sino que están viviendo juntos", siguió Pallares.

Y se preguntó: "¿Y tenemos imágenes entonces? La vimos a ella, la encontramos. Cuando se fue de Intrusos, se fue directamente al departamento de Nito Artaza. El departamento donde él convivía con Cecila Milone”.

“Esta foto justamente nos ayuda a poder ver que ella estaba con las botas puestas. Aparte, con esas botas no hay manera que no sea ella. Con las cuales fue a Intrusos", remarcó el periodista.

Nancy Duré, en tanto, sumó: “Hablé con gente muy cercana de Cecilia, que me confirman que ella mandó a un amigo íntimo a retirar todas sus pertenencias de ese departamento cuando se enteró de la convivencia, porque había muebles, ropa y un montón de objetos personales. Entonces, un amigo fue con un camión de culata y se llevó todo lo que era de ella”.