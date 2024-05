Nito Artaza blanqueó su nuevo romance y tiró un llamativo palito a Cecilia Milone: "Un amor más fresco"

"Les aconsejo a las parejas hacer en el comienzo un poco de terapia, no en el final que se está en la retirada, sino uno se encuentra con qué loco, o loca está. Uno idealiza mucho a la pareja. Hay personas que se unen y tienen un hueco espiritual no cubierto, y ninguno de los dos lo va a cubrir", continuó.

Luego hizo la declaración que más resonó de la charla y confesó: "Me gustaría vivir un amor más fresco, en paz sin locuras. Pero a veces el amor también es un poco locura, se junta un roto con un descosido".

"Todo lo que hice lo hice de buena fe y entregué mi corazón, me gusta dar amor a mi manera. Me pude haber equivocado pero no en la última pareja, ella lo sabe que me porté bien, fui absolutamente fiel", finalizó en referencia a su relación con la actriz.

El particular video que publicó Nito Artaza para anunciar su divorcio de Cecilia Milone

Este jueves el productor teatral Nito Artaza anunció que formalmente inició su divorcio con Cecilia Milone y acompañó la noticia con un particular video que recopilaba los mejores momentos de ambos.

En una primera historia, publicó un comunicado y expresó: “En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final".

Tomando como referencia las versiones que señalan una tercera en discordia dentro del matrimonio, el actor aseguró que los motivos de la separación no tuvieron nada que ver con dicha especulación.

Nito Artaza anunció su divorcio

“Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión", concluyó.

Sin embargo, eso no fue todo. Tras el comunicado, Nito sorprendió con un video mostrando imágenes románticas junto a Cecilia, las cuales acompañó con una música emotiva y al final escribió: "Final de una hermosa película...Lo mejor para vos. Te amé con el alma".