Marcelo Polino se hartó de Mimi Alvarado y la fulminó con su devolución en el Cantando 2024

"Quiero hacer una denuncia, porque Mimi me persigue por los pasillos diciéndome 'no me pongas más ceros'. Va, me golpea la puerta del camarín y me dice 'no quiero más ceros'. Y yo tengo miedo", contó el jurado.

"Así que como tengo miedo le voy a poner menos que cero. Buenas noches", indicó Polino mostrando un cartel con el puntaje -1. La dominicana estalló y gritó de la furia que le provocó su nota.

Mimi Alvarado se sinceró sobre su salud y reveló el problema que le afecta a la hora de cantar

Mimi Alvarado viene de galas difíciles en el Cantando 2024 (América) y tras las duras críticas que recibió anoche en el certamen, decidió sincerarse sobre un problema de salud que le afecta a la hora de cantar.

“Me pareció un loco lo de ayer”, comenzó diciendo en Intrusos (América) sobre su cruce con el VAR, en especial el duro cara cara que tuvo nuevamente con Gladys La Bomba Tucumana.

Luego, se centró en su situación, y admitió: “Les voy a contar la verdad, yo ayer llegué al piso a las 6 de la tarde con un dolor de dientes porque tengo mucha sensibilidad y me voy a poner aparatos, entonces me van a hacer un tratamiento".

“Me dije que para poder soportar esto tengo que tomar, por lo menos 10 shots de Campari. La previa es un loco, tengo amnesia y recuerdo solo la mitad, pero en el canto me ocupo un montón y me preocupo y eso no lo ve el jurado", agregó.

Tras su revelación, desde el estudio Karina Iavícoli sugirió que no era bueno ingerir tanto alcohol y algo enojada, Mimi sentenció: “Habla María Teresa de Calcuta… con el dolor de dientes no podía salir”.