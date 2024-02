Marcelo Tinelli reveló cómo será su look para el casamiento de Candelaria y ella reaccionó con emoción

"Cuánta emoción por Dios. Momento soñado. Te amo Cande", escribió orgulloso arrobando a la más chica de las hijas que tuvo junto a Soledad Aquino, quien por supuesto también estará festejando junto a toda la familia.

MArcelo Tinelli posteo ropa casamiento Cande.jpg

Como era de esperar, ya que suelen tener conversaciones vía redes, Cande Tinelli no dudó en responder el posteo de su papá, donde se lo vio con un elegantísimo smoking y su cabellera color ceniza, tal como usó durante todo el 2023. Así, fiel a su estilo directo y sincero, Lelé le hizo saber: "Wow, qué facha. Yo te amo más".

Pero claro que Marcelo no fue el único que mostró ansiedad por el acontecimiento familiar, ya que Mica también publicó horas atrás una historia virtual dedicada a su hermana con una tierna foto de ellas chiquitas junto a una amorosa dedicatoria que tuvo una desopilante respuesta de Cande: "Mi guía, mi madre, mi hermana. Y pensar que casi me ahogás con un alfajor. De pedo me vieron violeta. Te amo".

Mica y Cande Tinelli Storie.jpeg

Cómo fue la exótica despedida de soltera de Candelaria Tinelli: temática de Hello Kitty, karaoke y comparsa

A días de celebrar su tan ansiada boda con Coti Sorokin, Candelaria Tinelli festejó el sábado su despedida de soltera rodeada de sus amigos más cercanos.

La despedida de soltera de la hija de Marcelo Tinelli se hizo en Nordelta y, según las imágenes que compartieron los invitados en las redes, fue al aire libre y con varios gazebos blancos.

Cande Tinelli despedida de soltera.jpg

La cantante e influencer eligió vestirse como colegiala, tenía puesto una camisa blanca con corbata y una pollera tableada en color gris. Pero eso no fue todo porque la fiesta, además de tener peluches y vasos de Hello Kitty, contó con una comparsa.

Candelaria Tinelli Hello Kitty.jpg

Para tomar, la celebración contó con tragos de autor con nombres relacionados a la agasajada: “Linda”; “Jesús”; “Scorpio Baby” y “Aire y veneno”. Por otro lado, Mimi Alvarado, la pareja de 'El Tirri', compartió un video en el que se ve a Cande y a ella participando de un karaoke.

