Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dieron detalles de su primera cita y contaron qué hicieron después

"La dejamos en la casa”, dijo sonriente Marcelo por Milett ante la consulta de qué hicieron luego de la obra y tras el agradecimiento de Moria Casán por la presencia en la histórica obra.

“Deberíamos haber ido a comer los cuatro, no entiendo porque a cada uno lo dejamos en su casa y nos fuimos. Yo terminé con el Tirri comiendo pizzas, solos y Fran, los tres”, le decía con humor el conductor a Hoppe.

“¿Y Millet?”, le preguntó Marcela Feudale. “Y Milett terminó en su casa sola. Bah…”, contestó el conductor. Y la actriz peruana confirmó desde el streaming: “Si”.

Y luego el conductor contó por qué fueron los cuatro en su auto: “En el mismo auto porque tengo un auto grande y los pasé a buscar porque dije: ‘¡Vamos todos juntos!’ ¿Cuál es la cosa con que vayamos todos en el mismo auto? ¡No entiendo! ¡También fue por la nafta! ¡No sabíamos si íbamos a poder volver!”.

“¿Y las pastas? ¿Qué paso con las pastas?”, lanzó Marcelo Polino. “Quedaron pendientes, le dije que la voy a invitar a comer pastas”, adelantó el animador sobre el próximo encuentro con Milett.

Y sobre por qué no hubo otro plan juntos tras la función, explicó que ambos terminaron cada uno en sus casas: ”Ya era tarde y yo me tenía que levantar temprano, hoy entrenaba temprano. Tenía que estar en la puerta del colegio de Lolo a las 9 pero la vida no se termina en un domingo a la noche”.

Después que prometieran en el Bailando 2023, América Tv, que irían juntos al teatro a ver la obra de Moria Casán, finalmente este domingo, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron su primera salida oficial, o al menos pública.

Esta salida estuvo en la mirada de todos, ya que los fanáticos que asistieron a la sala de teatro, esperaban ansiosos por la presencia del conductor y la modelo peruana.

Cuando llegaron, no pudieron evitar las cámaras y fueron captados por PrimiciasYa mientras entraban al recinto, aunque no fueron solos, los acompañaron Fede Hope y El Chato Prada.

Marcelo optó por un look de traje, muy a su estilo, mientras que Milett Figueroa, se decidió por un outfit casual de pantalón jeans, top y botas.

El conductor de América TV y la modelo se sentaron juntos en la sala y se les vio muy sonrientes disfrutando de la exitosa obra que encabeza la diva.