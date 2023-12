Marcelo Tinelli enfrentó los rumores de embarazo con Milett Figueroa en la pista del Bailando 2023

“Milett está con un problema estomacal y tiene 48 horas de reposo, lamentablemente no va a poder estar", explicó el conductor y ante las caras y preguntas del jurado aseguró: “Por lo que puedo dar a entender no, no está embarazada. No, no alimentamos esos rumores porque no da”.

Minutos después, tocó el tema nuevamente al hablar con Juliana, quién estuvo ausente ayer por la noche y deslizó: “Es increíble, Milett está con problemas estomacales y ya está embarazada, ellas dos están vómitos y están fenómenas. No entiendo por qué es esto. ¿Usted no está embarazada, Flor Vigna? Nadie dijo nada ayer de embarazo y no entiendo porque me relacionan a mi con algo así".

Milett Figueroa anunció que dará un importante paso en su relación con Marcelo Tinelli

Después de haber afrontado rumores de crisis, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran más enamorados que nunca. Así se los vio en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda, donde se lucieron como una de las parejas de la noche.

En una nota con LAM, a la modelo peruana le preguntaron si van a pasar las fiestas juntos, a lo que ella contestó: "Ahora estamos hablando y estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco”.

“La idea es pasarla en familia, siempre con amor, con la gente que uno ama y que es el núcleo de uno. Pasarla con él o con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos, en todo momento; siempre nos estamos eligiendo, todos los días”, agregó.

Por último, Milett destacó cómo es Marcelo como padre. "Me encanta él como papá, siento que es un ejemplo. Sus hijas son educadísimas. Son una maravilla. Cada una tiene una personalidad muy especial. Son amorosísimas", concluyó.