María Laura Santillán contó su duro momento: "No puedo ni moverme del dolor"

“Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche. El que me mira, me sonríe (sí, Simón sonríe), y me apoya su pata y su hocico", continuó María Laura Santillán en Instagram.

Junto a sus palabras, Santillán posteó varias imágenes de la intimidad junto a su incondicional mascota que la acompañó durante buena parte de su vida.

María Laura Santillán y Luis Novaresio, ¿peleados?

María Laura Santillán, tras su polémica salida de Telenoche en 2020, y Luis Novaresio están envueltos en rumores de tensa relación laboral dentro de la señal de noticias La Nación+ donde trabajan.

En el programa Socios del espectáculo, El Trece, contaron de una problemática que late en los pasillos del canal entre los reconocidos periodistas, quienes no tendrían la mejor relación y no pudieron disimilarlo al aire en uno de los pases de noticieros.

“Estamos en condiciones de confirmar que el pase se complica y está todo mal porque él se queda poquito y se va”, precisó Rodrigo Lussich.

Y agregó sobre la enemistad que existiría entre ambos: “Ella quiere hacer el pase más largo, pero él dice: ‘basta, se pudrió el pase’, es la tensa relación que une en un canal de noticias a Luis Novaresio y María Laura Santillán. Esto es una bomba”.

A lo que Adrián Pallares amplió sobre el tema: “Según lo que nos contaron hablaron ellos que no iba a haber más pase. Ella le pone un tono cordial y él todo lo contrario”.