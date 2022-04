Mariana Diarco relató la tremenda discusión que tuvo con Flavio Azzaro y dijo que es "una rata"

Ante esa situación, y por la insistencia de El Dipy para enfrentar a Azzaro, en el canal de noticias llamaron a la Policía.

En su cuenta de Twitter, el artista se mostró indignado tras haber intentando desafiar al periodista deportivo. "Me hiciste sacar con la policía de la puerta del canal @FlavioAzzaro, c@gón. Te haces el piola con las minas y después no bancas nada. Ya te voy a cruzar. Te lo juro”, expresó.

Este viernes en Intrusos (América TV), Mariano Diarco relató cómo fue el cruce que tuvo con el conductor de Crónica TV, que generó el enojo de El Dipy.

"Estoy conduciendo un programa en Bravo TV, que sale al aire desde el mismo predio que Crónica TV. Yo estaba esperando un coche en la puerta y lo veo pasar a Azzaro. Me dice 'pero, ¿no te echaron todavía?'. Yo le respondí: '¿Y vos no te fuiste?'. Enseguida, se mete rápido al canal y yo me quedo ahí sentada... ¡me agarró una bronca!", explicó la periodista.

Aunque la situación no terminó ahí, Mariana ingresó a la redacción de Crónica TV y continuó el cruce con el conductor.

"Lo fui a buscar para charlar, cuando llego, él estaba reunido en una oficina vidriada, con mucha gente. Me quedé a esperarlo. De la oficina me grita: '¿Qué me miras?, ¿qué te pasa?'. Me acerco a esa oficina y le digo: 'Te estoy esperando a vos para que me digas en la cara lo que me dijiste antes, yo me fui de Crónica TV porque sos un nefasto, una rata", añadió en el móvil con Intrusos.

En ese instante, Azzaro elevó el tono de la discusión. "Me maltrató adelante de todo el mundo. La gente quería salir volando. Me trató de idiota, de estúpida, me dijo que yo me había acostado con alguien para estar en el lugar que estoy", narró Mariana.

Finalmente, después de ese enfrentamiento, la periodista habló con su ex, que no dudó hasta Crónica. "El Dipy es mi familia. Tenemos una excelente relación. Ayer, después de este episodio, le escribí a El Dipy porque quedé mal y le pedí si me podía comprar algo en la farmacia. No justifico la agresión, pero comprendo su reacción porque somos familia", sentenció.

De dónde vienen las diferencias de Mariana Diarco y Flavio Azzaro

A mediados de enero, Flavio Azzaro quedó envuelto en una gran polémica televisiva. El periodista deportivo hizo un comentario homofóbico al aire en Crónica TV al referirse al ataque a un bar LGBTQ en la Ciudad de Buenos Aires.

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", afirmó el conductor, en tono de burla al comentar la noticia del intento de incendio en dicho local.

"Es un café inclusivo", le respondió su compañera, Carolina Bisgarra, y él siguió:"¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", contestó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres puedo ir", siguió el conductor.

"A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", indagó a su compañera y ella nerviosa respondió: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Entonces, Flavio Azzaro comenzó a consultarle a su colega por un tatuaje, ella no quiso responder y el conductor de Crónica TV sumó: "Ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón".

A raíz de este comentario de Flavio, Mariana Diarco decidió renunciar a su lugar en la emisora: "Opino que las disculpas de Azzaro fueron nefastas y el contenido de la nota no tuvo intención de aclarar ni pedir disculpas sinceras. Por ese motivo, yo no estuve presente en la misma", indicó la rubia en sus historias en Instagram.

Y remarcó: "Quiero contarles que por este motivo, y por algunos más, me desvinculo oficialmente de Siempre Noticias, segmento informativo del cual fui conductora durante dos años".