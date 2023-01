Marianela Mirra fue tajante al opinar de la estrategia de Marcos en Gran Hermano 2022

“¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final. A Alfa y las chicas", afirmó Mirra.

image.png

La tucumana reveló que creía que Marcos iba a sorprender con su juego, pero eso nunca sucedió. "Los otros varones no pasan nada, ni con Marcos a quien le ponía fichas, pero es aburrido como él solo. Thiago, Alexis y el vivo de Maxi que pasa inadvertido, afuera", añadió.

Al finalizar, Mirra le aclaró a sus seguidores que no lee todo lo que le escriben porque, a veces, algunas personas son agresivas. "Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano", cerró.

La campaña de Marianela Mirra para que saquen a Thiago de Gran Hermano 2022

Marianela Mirra quiere ver salir a Thiago Medina de la casa de Gran Hermano 2022. La ganadora del reality inició una campaña en redes con la intención de sacar al joven de La Matanza del programa.

¿Qué le molestó a la ex GH del actual participante? Mirra le hizo la cruz después de escuchar cómo él se refería a Daniela, su pareja dentro de la casa.

"Siempre encuentra motivos para ponerse mal y llorar. A veces me cansa, llora por bolud... la cámara mira donde estamos nosotros y se pone a reír", dijo Thiago sobre la morocha.

En un posteo en sus historias en Instagram, Mirra fue tajante sobre el joven de La Matanza. "Hagamos fuerza para que Thiago se vaya. La humildad te salva, pero lo atrevido no", expresó.

image.png

Está claro, la ex GH no lo quiere ni un poco a Thiago y está convencida que tiene que ser el próximo eliminado del reality. ¿Se cumplirá su deseo?