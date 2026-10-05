El oscuro motivo por el que Mauro Icardi reculó y quiere jugar en Turquía por mucho menos dinero

Esta idea no tendría solo una razón deportiva sino que también estaría vinculada a la restitución internacional por sus hijas ya que el juez le otorgó un plazo de 30 días para que defina su futuro laboral.

En caso de vencerse ese plazo, según informó la comunicadora, se caería la restitución internacional en el país turco en el deseo del futbolista de que sus hijas viven con él en Estambul.

"Icardi se ofreció en Galatasaray por 3.5 millones de euros anuales y hasta aceptaría 2 millones. Se rebaja el sueldo para sacarle las hijas a Wanda, que no quieren vivir en Turquía", precisó la periodista desde su cuenta en X sobre la intención del futbolista de regresar como sea al popular club turco.

Hace unos días, el futbolista compartió un posteo en las redes donde se lo veía entrenando en el gimnasio preparándose para lo que viene en su carrera.

Desempleo y fracaso: el polémico posteo de Mauro Icardi

Mauro Icardi compartió un firme mensaje en su cuenta de Instagram donde se mostraba enfocado en el entrenamiento en el gimnasio mientras se define dónde jugará.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió el futbolista al comienzo de su mensaje. Con esa frase, el futbolista marcó su postura frente a quienes consideran que estar momentáneamente sin club representa un problema o un retroceso en su trayectoria.

Luego profundizó sobre las decisiones que tomó a lo largo de su carrera y explicó por qué no considera que la ausencia de un contrato limite sus posibilidades.

“Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, sostuvo el ex de Wanda Nara.

Por último, Mauro Icardi se dirigió directamente a quienes siguen de cerca su situación y aseguró que no comparte la preocupación que algunos manifiestan por su futuro.

“No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”, concluyó el delantero mientras aguarda cerrar su incorporación a algún club.