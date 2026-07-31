El picante cruce de Joaquín Levinton con un participante de Es mi sueño: "¿Quéres venir a...?"

La sorpresiva respuesta del participante que descolocó a Joaquín Levinton

Joaquín Levinton le dio sus sensaciones a Matías López luego de lo expuesto en el estudio y el participante de Es mi sueño lo cruzó al no estar de acuerdo en su observación.

Sin embargo, esto no cayó para nada bien en el participante quien respondió contundente: “Sí, igual esto mismo lo podría haber cantado en el Ópera y capaz que salía bien también. No sé, es mi humilde opinión, nada más”.

A lo que Joaquín Levinton retrucó: “¿Querés venir a sentarte acá y yo voy para allá?”. Y Matías intentó calmar el diálogo dando sus argumentos: “Como quieras, vení, no hay problema. Lo digo con todo respeto porque capaz yo me decidí a cantar y por ahí no tanto a dar un gran show, porque después me dicen que es mucho, entonces trato de estar más tranquilo. Traté de frenar, bajar y estar a la altura".

Luego Guido Kaczka le cedió la palabra a Nahuel Pennisi quien coincidió con Joaquín Levinton en el puntaje y agregó: "Tenés un registro alto y te queda cómodo un tilde agudo. Y bueno quizá esto que le contabas a Joaco que te estuviste fijando en otras cosas más allá de la voz eso quizá pudo haberte jugado en contra", remarcó el cantante.