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El picante cruce de Joaquín Levinton con un participante de Es mi sueño: "¿Quéres venir a...?"

El jurado Joaquín Levinton se cruzó con un participante de Es mi sueño al momento de darle su devolución y recibir una inesperada respuesta.

31 jul 2026, 08:25
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El picante cruce de Joaquín Levinton con un participante de Es mi sueño: ¿Quéres venir a...?

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El picante cruce de Joaquín Levinton con un participante de Es mi sueño: "¿Quéres venir a...?"

Joaquín Levinton protagonizó un tenso momento al aire en Es mi sueño (El Trece) al momento de brindar su devolución al participante Matías López tras su interpretación del tema Volví a nacer de Carlos Vives.

El cantante de Turf dejó su visión acerca de la performance del participante y recibió una sorpresiva respuesta que derivó en un breve y picante ida y vuelta.

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“Te felicito porque has cantado muy bien. Te puse 50 porque me parece que yo evaluo la mitad de la performance. Hay participantes que traen pensado el vestuario, una coreografía, un montón de cosas que alimentan al espectáculo”, explicó el jurado.

Y observó a modo de correción: “Un poquito estuvimos repitiendo estos días que tenés que pensar que estás en el Ópera, haciendo un show. Me pareció que cantaste bárbaro pero que faltó la otra part, ¿entendes?”.

La sorpresiva respuesta del participante que descolocó a Joaquín Levinton

Joaquín Levinton le dio sus sensaciones a Matías López luego de lo expuesto en el estudio y el participante de Es mi sueño lo cruzó al no estar de acuerdo en su observación.

Sin embargo, esto no cayó para nada bien en el participante quien respondió contundente: “Sí, igual esto mismo lo podría haber cantado en el Ópera y capaz que salía bien también. No sé, es mi humilde opinión, nada más”.

A lo que Joaquín Levinton retrucó: “¿Querés venir a sentarte acá y yo voy para allá?”. Y Matías intentó calmar el diálogo dando sus argumentos: “Como quieras, vení, no hay problema. Lo digo con todo respeto porque capaz yo me decidí a cantar y por ahí no tanto a dar un gran show, porque después me dicen que es mucho, entonces trato de estar más tranquilo. Traté de frenar, bajar y estar a la altura".

Luego Guido Kaczka le cedió la palabra a Nahuel Pennisi quien coincidió con Joaquín Levinton en el puntaje y agregó: "Tenés un registro alto y te queda cómodo un tilde agudo. Y bueno quizá esto que le contabas a Joaco que te estuviste fijando en otras cosas más allá de la voz eso quizá pudo haberte jugado en contra", remarcó el cantante.

     

 

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