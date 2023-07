Mario Massaccesi dio detalles de la infidelidad que descubrió en pleno acto: "Para denunciar hay que..."

“¿Por qué tengo que pedir permiso? Si ya hay confianza”, dijo Sehinkman al hablar al aire, a lo que Mario le comentó: “Si, por eso te dejé la puerta sin llave para que enteraras”.

Y ahí le dio pie a Mario para recordar aquella historia de infidelidad de una ex pareja que él mismo descubrió: “Yo sabía que había algo raro, entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces vi que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró. Dos más dos, cuatro".

"Yo soy un gran investigador, me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia”, remarcó Massaccesi.

“No caía una media, caía un puñal”, sostuvo Diego sobre esa fea situación que vivió su compañero. Y Mario admitió: “Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”.

“Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando", sostuvo Massaccesi las sospechas que tenía en ese entonces.

"Muchas veces hay olfato equivocado", sostuvo el conductor de Una vuelta más. Y Mario sentenció: "Sí, pero si tenés la firme convicción y además la podes comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real”.

mario massaccesi.jpg

La incomodidad de Carolina Amoroso al aire cuando Mario Massaccesi le consultó sobre su novio

La periodista Carolina Amoroso decidió presentar a su novio Guido Covini, cantante de Parientes, desde sus redes sociales con una romántica historia virtual y sus compañeros de la señal de noticias TN no dejaron de felicitarla a su manera: al aire.

Lo cierto es que este martes Mario Massaccesi tituló el pase entre Está pasando, a cargo de Carolina, y TN Central, a su cargo, como el "Blanqueo Amoroso".

Así, la periodista especializada en temas humanitarios se puso colorada ante las palabras de su compañero y no pudo más que oficializar su noviazgo ante los televidentes.

“Siempre tuve claro que aquella noche que mi madre y mi padre hicieron la cosa, lo hicieron con tanta pasión que nací yo. Y tanta pasión le pusieron que soy un gran visionario. Cómo la supe ver, eh...”, arrancó Massaccesi frente a la risa nerviosa de Amoroso que se le veía venir.

“Había un tufillo de amor que se dejaba deslizar así por los aires... Y ella estaba un poco cambiada y ya se empezaba a tomar los fines de semana y empezó a decir ‘no, tanto trabajo no porque también tengo otras cosas a las que dedicarme’. Y terminamos siendo ‘parientes’”, agregó Massaccesi en un claro guiño a la banda musical que integra Covini.

Sonrojada por a incómoda situación, la periodista pidió piedad a su compañero pero el cordobés fue por más: “Nunca te vi tan tomate. ‘Carolina Amoroso está enamorada’". Fue allí cuando pusieron en pantalla un videoclip de Parientes titulándolo "El blanqueo Amoroso".

En tanto, la también escritora se limitó a decir que está "muy bien", para luego declarar entre risas nerviosas “No sé cómo sigue esto. Abandono el aire. Esto es un momento terrible para mí”. Pero antes de eso, le dejó claro a su compañero: “Ya te voy a buscar y te voy a encontrar Massaccesi”.