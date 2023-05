Marixa Balli se quebró al revelar que sufrió mala praxis en una cirugía

Yanina Latorre quiso saber dónde fue la mala praxis, y Balli respondió: "No quiero hablar. Ya de por sí ver las cicatrices me hacen daño". El conductor Ángel de Brito le preguntó cómo se vive con el dolor permanente. Ahí, la bailarina no pudo emitir palabra, y movió la cabeza para expresar que trata de bancársela, emocionada. La exvedette tuvo un tremendo accidente, en marzo del 2000 en la Ruta 2, y casi le costó la vida.

"Mi cirujano que era el que me operaba siempre, se mandó una ca..... En vez de decir: 'no estoy capacitado para hacer esto', me dijo: 'Marixa, divina, vení, y mi aniquiló", contó. Estefi Berardi, en ese momento, le preguntó qué le había dicho su cirujano. "Nunca lo reconoció", aseguró.

"Por esta situación transité por siete u ocho cirugías, con profesionales de primer nivel, de renombre. Ninguno lo pudo reparar", confesó. "Lo único que quieren es cobrarte. Son un desastre, que aprendan a operar", dijo enojada.

"Hubo uno solo que fue maravilloso, que hizo un gran cambio. Imaginate las cosas que te quedan en un cuerpo de un accidente a 270 kilómetros por hora, son fuertes. Lesiones graves. El problema es grande, no es chico. Y un excelente cirujano me dijo: 'Marixa, esto va a llevar tres o cuatro cirugías, porque es increíble lo que te hizo'. Me pidió el nombre y apellido del cirujano que me había operado. Yo le dije que no, que la verdad que no. Él me empezó a operar, íbamos por la tercera cirugía. Él tuvo una complicación, resbala después de una cirugía, estuvo internado y muere. Yo estaba a un paso de solucionar lo que tenía", explicó.

Beto Casella explicó por qué no funcionó su romance con Marixa Balli: "Creo que lo terminó ella porque..."

Hace unos días Marixa Balli sorprendió en LAM (América TV) cotando el romance que supo vivir con Beto Casella, cuando ambos eran muy jóvenes. Lo cierto es que por ese entonces ella estaba dedicada de lleno a su carrera de bailarina en el Teatro Colón, mientras que el actual conductor de Bendita (El Nueve) ya hacía sus primeras armas en el periodismo.

Lo cierto es que el programa de Ángel de Brito ahora buscó el testimonio de la otra parte de la historia para conocer palabra al respecto. “Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, afirmó el conductor.

Puntualmente sobre los motivos que hicieron que el noviazgo no funcionase, Casella reveló: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

Al mismo tiempo, el periodista recordó a Balli con mucho cariño. “Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, confió pícaro.

En tanto, Beto Casella concluyó afectuoso: “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ’nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.