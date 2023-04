El crudo relato de Marixa Balli del accidente que casi le cuesta la vida: "Me quería tirar del auto"

Balli mencionó que, en un momento del recorrido, le dijo a su pareja que estaba un tanto atemorizada por la velocidad con la que él manejaba. "Paramos en un peaje. Y, como venía manejando muy fuerte, yo le dije: 'frená porque nos matamos'", detalló.

"Me prometió que iba a bajar la velocidad, pero, después del último peaje, arranca muy fuerte. No me miró más. Real o no real, el asiento, que era para dos personas, se transformó en un freezer", agregó.

La ex vedette rememoró que pensó en arrojarse del vehículo en movimiento. "Yo me quería tirar del auto. Sentí un frio paralizante. Fue una situación terrible", precisó.

La panelista advirtió que lo que siguió fue dramático: "No dobló la curva y empezamos a volar por los aires. Fue impresionante".

Finalmente, Balli narró que abrió los ojos y descubrió lo peor. "Cuando termina el último tumbo, me empiezo a pellizcar porque pensé que estaba en otro plano. Abro los ojos para decirle: 'bajemos' y ahí veo que todo. Él estaba agonizando", terminó.

Marixa Balli redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Carmen Barbieri: "No tiene..."

Marixa Balli no puede ni ver a Carmen Barbieri. Al aire en LAM, la panelista apuntó contra la conductora de Mañanísima por un conflicto del pasado que aún sigue vivo.

"La gente no cambia. Hay cosas que no se hacen. Jamás. Y no se lo voy a perdonar nunca", dijo la bailarina en el programa de Ángel de Brito en América TV.

Este jueves, en diálogo con Intrusos, Marixa reiteró que no está dispuesta a cambiar de posición. "Su comentario fue fuera de lugar. Uno sabe lo que puede leer y lo que no puede leer", insistió, en referencia al mensaje que Carmen leyó al aire, donde trataban a la morocha de "mufa".

La angelita mencionó que esperaba un arrepentimiento de parte de la capocómica, pero eso nunca ocurrió. "Yo esperaba una disculpas de parte de ella", afirmó.

De todos modos, Marixa señaló que Carmen nunca mostró intenciones de revisar sus dichos. "Jamás tuvo intenciones de decir: 'la verdad fue desubicado'", sostuvo.

Al finalizar, la bailarina volvió a criticar a la ex vedette. "Hay cosas que no hacen y no se dicen. Hay código. Y tiene que haber respeto. La gente que me conoce sabe cómo soy", sentenció.