¿Reconciliados? Sabrina Cortez y Alan Simone fueron vistos muy juntos en la gala de Gran Hermano

Además de sus declaraciones, hasta el momento la ex hermanita se mostraba completamente negada a darle una segunda oportunidad a Alán pero en las últimas horas se viralizó un video de ambos muy acaramelados en la gala de eliminación.

Lo cierto es que todos los domingos los ex participantes asisten a la tribuna del programa y alguien del público captó a los jóvenes en una situación que despertó dudas sobre una posible reconciliación.

En el clip, se ve cómo ambos están juntos y en un momento determinado Alan se acerca a Sabrina e intenta darle un beso mientras ella, lejos de molestarse, se ríe y continúa con él.

Embed

El descargo de Sabrina Cortez tras el incómoda pregunta que le hizo Santiago del Moro: "Me puse mal"

Anoche Sabrina Cortez estuvo presente en la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) y vivió un tenso momento al aire por un ida y vuelta con Santiago del Moro acerca de su ruptura con Alan Simone.

"Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto. Borran y cuenta nueva, dejate de joder. Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante", fueron las palabras del conductor.

Si bien el momento la joven decidió no dar muchas declaraciones al respecto, este miércoles se mostró aún angustiada y realizó un contundente descargo en su programa de streaming Te Pido Mildis (Telefe).

“Lo primero decir es que, lo vuelvo a repetir, no fueron solo dos mensajitos, fueron un montón de situaciones más, pero más allá de eso, si fueran dos mensajitos…¿Quién es la que tiene decidir? Yo y como mucho Alan”, comenzó diciendo.

Y puntualizó: “Yo elijo lo que quiero para mi vida, lo que me hace bien. Ayer la verdad me puse mal, me tuve que agarrar la cara para no llorar y la verdad que hoy sigo igual, no estoy bien".

“Siento que no tengo que salir a decirle al mundo lo que pasó para que él la pase mal. Quiero que le vaya bien, que haga su música porque siempre lo apoyé. Lo quiero un montón, entonces por favor, a la gente que no sabe que pasó, dejen de decir que le de una oportunidad por dos mensajitos porque no es así”, concluyó con la voz quebrada.