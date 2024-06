Martín Ku está dispuesto a inmolarse para que Bautista y Nicolás lleguen a la final de Gran Hermano

Embed

De cara al domingo, Martín tuvo una conversación con Los Bros, en la cual les dejó en claro que está dispuesto a inmolarse y convertirse en el próximo eliminado, con tal de darles a ellos una nueva semana en el juego.

El Chino avizora que se viene un mano a mano con Juliana y no descarta tener que dejar el reality. En ese escenario, el muchacho quiso tranquilizar a sus amigos: "En el versus o me voy yo o se vaya ella, pero avanzan un puesto más ustedes", señaló.

Todo puede cambiar de hoy al domingo, lo cierto es que, si dudas, la definición será algo épico y una final anticipada.

Feroz cruce entre Martín y Furia por la eliminación de los familiares en Gran Hermano: "Tu novia me tiene envidia"

En la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) de este miércoles, los jugadores tuvieron la difícil tarea de eliminar a dos familiares de los participantes.

En el SUM, los hermanitos tuvieron un acalorado debate sobre quién debería irse y Juliana 'Furia' Scaglione y Martín Ku se sacaron las chispas.

Los 'Bros', Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Martín, votaron por sacar a Nicolás, el marido de Emmanuel Vich. En tanto, Darío Martínez Corti y Emmanuel, a Antonella, la mamá de Nicolás. Sin embargo, Furia opinó que se debería ir María, la novia del Chino.

"Me encantaría que se quede Mari", expresó el Chino. "A mí, no. No quiero. Porque veo que con mi hermana se lleva como el oje... Me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del oj..., tiene envidida de quién soy", disparó la tatuada.

"¿Mari te va a tener envidia? Sí, justo", lanzó Martín de manera irónica. "¡Afuera, afuera! harta de la gente falluta, basta, me cansaron", le gritó Furia. "Mari no es falluta, eh. Solo eso te voy a decir", le dijo enojado el Chino, quien se paró y se acercó a la jugadora.

"Dale, sacá la mie... que tenés, actor", sostuvo Furia, incitando al Chino a que se irrite aún más. "Sí, actriz, dale", le respondió. "Estoy harta de que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto", se quejó la participante llena de ira.