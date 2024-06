Martín Ku incineró a Gastón Trezeguet por su fanatismo ciego hacia Furia en Gran Hermano

Embed

Al tiempo que, con Marisol a su lado, el exparticipante argumentó: “Siempre fui consciente de cada acción que tomé. No es que me desequilibró o algo. Simplemente no me gustaba que digan mentiras, que la ensucien gratis y le griten en la cara. Son cosas que no van. Ella entró para acompañar. ¿Y le iban a hacer pasar un mal momento? No”.

Fue allí cuando Trezeguet, panelista de Barbarossa y analista del reality, no dudó en tildarlo de tibio a él y su dos amigos -Bautista y Nicolás-, dando a entender que sus buenas acciones era meramente estratégicas.

Embed

Así, al final del programa y durante el pase con Ariel en su salsa, Martín Ku inesperadamente disparó un filosísimo comentario sobre Trezeguet, dejando una vez más al descubierto el fanatismo ciego de Gastón por Juliana Scaglione.

“Una cosa de Gastón que a mi me sorprendió mucho. Yo pensé que los panelistas iban a ser bastante imparciales pero lo ví muy fanático, la verdad. ¡Tremendo chupa cul... furioso!”, sentenció el integrante de los Bro, mientras que Nancy Pazos sumaba: “¡Es el jefe de la barrabrava de Furia!”, y Romina Uhrig arremetía irónica que “¡Él gastaba todo su sueldo en Furia!”.

Embed

El futuro del perro Arturo tras la eliminación de Martín Ku de Gran Hermano

El domingo pasado los Bros sufrieron una fractura en el grupo ante la salida de Martín Ku de la casa de Gran Hermano, Telefe. Ahora sólo quedan en ese trío de amigos Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

El Chino quedó eliminado del reality al sacar el 59,3 por ciento de los votos, mientras que Nico obtuvo el 40,7 por ciento. Sin embargo, Martín no se retiró solo de la casa solo, sino que también lo acompañó el perro Arturo, que lo eligió a él como su dueño.

Fue Santiago del Moro quien apenas anunció que Martín debía abandonar la casa contó qué pasaría también con la mascota de cara al futuro. "Martín, te esperamos acá afuera. Arturo también se va de la casa porque sos su dueño", le indicó el conductor al participante.

Martín Ku Arturo

Como suele ocurrir en estos casos, los primeros días afuera del programa no estarán juntos porque el ahora ex participante estará aislado en un hotel y la transición será de manera paulatina.

Seguramente en unos días los dos se volverán a encontrar y así afianzar al gran vínculo que generaron dentro de la casa desde que llegó la mascota.

La final de Gran Hermano entonces se definirá entre Bautista Mascia, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman y Darío Martínez Corti.